Kura Nehri taştı, ova sular altında kaldı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, () - ARDAHAN'da havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar suları ve gece saatlerinde etkili olan yağmur, Kura Nehri'ni taşırdı.

Yalnızçam ve Allahuekber dağlarından doğan, Ardahan'ın içinden geçtikten sonra Gürcistan'a girerek, Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri taştı. Suyla kaplanan ovayı izlemek için nehir kıyısına inenler fotoğraf çekti. Eşi ve Çocukları ile bu göle dönen ovayı izleyen Çağdaş Evgin, dağlarda eriyen karların her yıl bu manzarayı oluşturduğunu söyledi. Evgin, "Türkiye'nin en yüksek platosunda yer alan Ardahan Ovası'nın sular altında kalmasıyla birlikte deniz görümüne kavuştu. Biz de bunu izliyoruz" dedi.

Öte yandan suların yükselmesi sonucu ovada oluşan adacıkta otlamaya devam eden atlar dikkat çekti.



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