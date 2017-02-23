Kundakçı'nın terör bağlantısı yok

Ali AKSOYER/İSTANBUL() MÜJDAT Gezen Sanat Merkezi’nin kundaklanmasıyla ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Mehmet Ali A., sevk edildiği Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanıyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde Müjdat Gezen’in Abdülhamid Han’ın toruna hakaret ettiği için olayı gerçekleştirdiğini söyleyen şüphelinin, terörle ilgili bir bağlantısının bulunmaması üzerine Gasp Büro Amirliğine gönderildiği öğrenildi.

Gece boyunca olayla sorgulandığı ve ifadesinin alındığı öğrenilen şüpheli Mehmet Ali A'nın bugün adliyeye çıkarılması bekleniyor.

