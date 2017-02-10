Kumluca'dan Hasköylü öğrencilere portakallı birlik mesajı

ANTALYA’nın Kumluca ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Muş’un Hasköy İlçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine portakal, mandalina, elma gönderdiler.Kumluca Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 'İyilikte biz de varız' projesi kapsamında elleri ile topladıkları portakal, mandalina, elma gibi meyveleri paketleyerek Hasköy'deki arkadaşlarına yolladılar. Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetimi de Kumluca'dan gelen meyve ve sebzeleri öğrencilere dağıttılar. Hasköylü öğrenciler, arkadaşlarının gönderdikleri meyve ve sebzelerle çok mutlu olduklarını söylediler.Kumluca'nın narenciye bölgesi olduğunu belirten Lise Müdürü Erol Demirdağ, gönderilen meyve ve sebzeler sayesinde iki okulun tanıştığını belirtti. Kumluca Kız İmam Hatip Lisesi'ni kardeş okul seçtiklerine işaret eden Demirbağ, 'Portakallı birlik mesajına' karşılık kendilerinin de Kumluca'ya yörede üretilen pestilden göndereceklerini bildirdi. Demirdağ, şunları söyledi:"Öğrencilerin bu davranışı hayatı paylaşmanın bir göstergesi. Bu proje kapsamında okulumuza gönderilen narenciye ve sebzeler bizi birbirimize bağladı. Antalya’dan gönderilen sevgi, kardeşlik belirtisi. Bizim bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu gösterdi. Öğrencilerin yaptıklarıyla din, coğrafya ve ülke kardeşliğimiz pekişti."

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