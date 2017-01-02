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Kümesinde şahin buldu

İbrahim ASLAN/SİNOP, () -SİNOP'un Türkeli İlçesi'nde yaşayan Gülizar Sakallıoğlu, tavuk yumurtası almak için girdiği kümesinde şahin buldu. Şahini evine götüren Sakallıoğlu, "Yetkililerin gelip şahini almasını bekliyorum"...

Kümesinde şahin buldu

İbrahim ASLAN/SİNOP, () -SİNOP'un Türkeli İlçesi'nde yaşayan Gülizar Sakallıoğlu, tavuk yumurtası almak için girdiği kümesinde şahin buldu. Şahini evine götüren Sakallıoğlu, "Yetkililerin gelip şahini almasını bekliyorum" dedi.
Gülizar Sakallıoğlu, sabah kümese yumurta almak için girdiğinde şahin gördü. Kaçamayan şahini alan Sakallıoğlu, evine götürdü. 4 gündür şahini evinde besleyen Sakallıoğlu, "Tavukları kontrol etmek ve yumurta almak için kümese girdiğimde tavukların yanındaki şahini görünce biraz korktum. O da benden korktu. Eve getirdim, sobanın yanında güzelce kuruttum. Hamsi ayıkladım, karnını da doyurdum. Günde 3-4 öğün yemek yediriyorum. Bazen kuşbaşı kavurması yediriyorum, bazen hamsi yediriyorum. Akşamları da banyoya koyuyorum. Hiçbir yerinde yarası yok, ben görmedim. Ben birkaç gün daha şahini evimde misafir edeceğim, o süre içerisinde yetkililer gelip benden alır inşallah" dedi.

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