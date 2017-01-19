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Kümese giren karakulak yakalandı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), () - ANTALYA'nın Korkuteli İlçesi'nde kümese giren karakulak, ev sahibi tarafından yakalandı. Aç ve bitkin haldeki hayvan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı. Korkuteli'ne...

Kümese giren karakulak yakalandı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), () - ANTALYA'nın Korkuteli İlçesi'nde kümese giren karakulak, ev sahibi tarafından yakalandı. Aç ve bitkin haldeki hayvan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.
Korkuteli'ne bağlı İmrahor Mahallesi'nde oturan Ahmet Ali Kırdeli, dün akşam evin yanındaki kümeste bir hayvan olduğunu fark etti. İçeri baktığında daha önce görmediği bir hayvan gören Kırdeli, oğlu ve komşusundan yardım istedi. Ahmet Ali Kırdeli, bitkin vaziyetteki hayvanı oğlu Ramazan Kırdeli ve komşusu İsa Karaca ile birlikte yakaladı. Haber verilmesi üzerine eve gelen Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, hayvanın karakulak olduğunu tespit etti.
Ekiplerin kafese koyduğu karakulak korumaya alındı. Aç ve bitkin olduğu gözlenen hayvanın sağlığına kavuşmasının ardından doğal ortamına salınacağı belirtildi. Karakulağın kümesteki hayvanlara zarar vermediği kaydedildi.

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