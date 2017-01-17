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Kumçay taştı, bağlar sular altında kaldı

MANİSA'nın Saruhanlı İlçesi'nden geçen Kumçay Çayı, kentteki kar birikintilerinin erimesi ve 3 gündür aralıklarla süren sağanak yağmurla birlikte taştı. Çay çevresindeki üzüm bağları ile sebze bahçeleri sular altında kaldı. Saruhanlı'daki...

Kumçay taştı, bağlar sular altında kaldı
MANİSA'nın Saruhanlı İlçesi'nden geçen Kumçay Çayı, kentteki kar birikintilerinin erimesi ve 3 gündür aralıklarla süren sağanak yağmurla birlikte taştı. Çay çevresindeki üzüm bağları ile sebze bahçeleri sular altında kaldı.
Saruhanlı'daki Kumçay Çayı taşınca çevresindeki başta bağlar olmak üzere lahana ve ıspanak yetirilen tarım arazileri sular altında kaldı. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, çiftçilerle birlikte bölgede inceleme yaptı. Bağlardaki asmaların boyuna gelen yağmur suları ile birlikte bazı direklerin yıkıldığını da söyleyen Okur, "Üç gündür etkili olan sağanak yağışın şiddetini sürdürmesi Gediz'in bir kolu olan Kumçay'ın taşması sonucunda ilçemizde bazı tarım arazilerinde hasar meydana geldi. Bu taşmalardan dolayı 3 bin dönüme yakın arazinin su altında kaldığını tahmin ediyoruz. Tabi su altında kalan arazilerin geneli bağ olmakla beraber, kış sebzesi ekili olan arazilerimiz de var" dedi.
Çiftçi Taner Saruhan ise sebze bahçesi bulunan üreticilerin mağdur olduğunu söyledi.

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