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Kumbağ'da kaçak işletilen deniz bisikletlerine el konuldu

TEKİRDAĞ'ın turistik Kumbağ Mahallesi'nde kaçak olarak işletildiği belirlenen deniz bisikletlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile zabıta ekiplerinin ortak operasyonu ile el konuldu Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri,...

Kumbağ'da kaçak işletilen deniz bisikletlerine el konuldu
TEKİRDAĞ'ın turistik Kumbağ Mahallesi'nde kaçak olarak işletildiği belirlenen deniz bisikletlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile zabıta ekiplerinin ortak operasyonu ile el konuldu
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, Marmara Denizi kıyısındaki turistik Kumbağ Mahallesi'nde denetimlerde bulundu. Daha önceki denetimlerde deniz bisikletlerinin izinsiz olarak kiralandığı tespit edilerek, kaldırmaları istenen işletmelerin faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi. Bunun üzerine bisikletlere el konuldu.
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kumbağ Mahallesi'nde sahilde işletilen deniz bisikletlerinin Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden gerekli izin belgeleri olmadan faaliyet gösterdikleri tespit edilmiş olup, izinsiz çalışan işletmeler, gerekli izinlerin alınması ya da faaliyetlerin durdurulması konusunda uyarılmıştır. Ancak Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı işbirliği ile yapılan denetlemelerde uyarıları dikkate almadan faaliyetlerini sürdüren işletmelerin bulunduğu tespit edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Süleymanpaşa Zabıta Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları sonucu izinsiz olarak işletilen deniz bisikletlerine el konularak yediemine teslim edilmiştir" denildi.

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