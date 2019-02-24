'Kum Mucit'in çalışmaları ilgi görüyor

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE’de, 'Kum Mucit' olarak tanınan Hasan Kum (61), yaptığı birbirinden ilginç icatlarla ilgi çekiyor. Hasan Kum aklına gelen, ihtiyacını hissettiği birçok aracı yaparken, 80'e yakın icadı bulunuyor.

Gölyaka Yeşilova köyünde oturan ve evinin bahçesinde oluşturduğu atölyede çalışmalar yapan Hasan Kum, 24 yıldır her türlü malzemeden icatlar yaparak bunlara hem patent alıyor hem satılması için pazar oluşturmaya çalışıyor. Hasan Kum'un fındık toplama makinesi, fındık dal kesme, fındık kırma, kar küreme, çayır biçme, ısı tutucu, 4 çeker tarım aracı, rüzgar türbini, nohut sayma makinesi gibi 80'e yakın yaptığı icadı var.

Mucit Hasan Kum, ilk yerli otomobil denemeleri yaptığını ifade ederek, "İlk yerli otomobilin ilk doğuşu diyebiliriz. Nasıl çıktı ortaya? Biz tarım aletleri yaptık. Tarım aletlerinde bir diferansiyel sistemi düşündüm, bu diferansiyel sistemi tarım aletlerini üst seviyeye çıkardı. Bunlarda kullandığım diferansiyel neden arabalarda olmasın dedim. Diferansiyeli tekerlerin arkasından aldım, bir kutu haline soktum. Kutu halindeki diferansiyeli arabaya monte ettim. İlk denemeyi yaptık ve sonuç aldık. Bizim 4 çeker dediğimiz arabalardan daha üstün bir araba ortaya çıktı. 4 çeker arabalarda çift diferansiyel vardır. Biz bu icatla çift diferansiyeli çöpe atmış olduk. Daha ucuz, daha kullanışlı ve tek diferansiyelle 4 çeker hale dönüştürdük." dedi.

'ISI TUTUCU YÜZDE 50 TASARRUF SAĞLIYOR'

Yaptığı ısı tutucu soba borusu sayesinde ısıda yüzde 50 tasarruf sağladığını anlatan Kum, "Bacadan çıkan zehirli gazı tekrar yakıyor. Odun yandıktan sonra o acı gazı fırının içinden gitmiş oluyor. Yaptığım alet fırın görevi yapıyor. Isı çıkamıyor, ısı çıkamayınca yeni yanan odun ya da kömürün dumanı tekrar ateşin içinden geçtiği için aşırı ısınmayla toz halinde tekrar yanıyor. Bu sayede de atmosfere yayılan sera gazı dediğimiz kötü gazlardan en azından yarısı kadarı tekrar yandığı için temizlenmiş oluyor." diye konuştu.

'İCATLARI OLMAYAN ÜLKELER İCATLARI OLAN ÜLKERE MAHKUM OLUYOR'

Hasan Kum, 18 yıl yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönüş yaptığını ve icat yapmanın önemini anladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ben 18 yıl yurt dışında kaldım. Oraya biz işçi olarak gittik. Meğer bizi oraya götüren bizim ülkemizde yerli icatlarımızın olmayışıymış. Biz onların icatlarının üretimhanesine gittik. Yani fabrikalarına gittik. Çalıştık, iş gördük, para gördük. Yani biz Türkiye’de 1 liraya çalışırken, oraya gittik 10 lira kazandık. Dünyada icatları olmayan ülkeler, icatları olan ülkelere mahkum oluyorlar. İcadı olan ülkeler ihracat yapıyor ama icadı olmayan ülkeler ihracat yapamadığı gibi halkına yeterli şekilde bakamıyor. O yüzden ben orada 18 yıl çalıştım ve ülkeme gideceğim, üreteceğim. Ben de icat ediyorum. Benim ülkem artık gelişmiş ülkelere muhtaç olmasın dedim. Bu gayeyle geldim, 24 yıl oldu. Çok zorluk gördüm ama başardım. Şu anda ülkemizde 7 tane marka olacak ürün üretmekteyiz. Fındık toplama makinesi, dal kesme, fındık kırma, kar küreme, çayır biçme, ısı tutucu ve son olarak yerli araba. Yerli arabaya elimizi attık. İnşallah 1 yıl sonra bütçemizin el verdiği sürece tahminen 1 yıl sonra yerli arabayı ortaya çıkaracağız."



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