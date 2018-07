Kulu, İsveç seçiminde söz sahibi olacak

KONYA'nın Kulu ilçesinden 1965 yılından itibaren İsveç'e göç etmeye başlayan ve sayıları 50 bini bulan gurbetçiler, eylül ayında yapılması planlanan seçimlerde söz sahibi olacak. 20 binin üzerinde kişinin İsveç seçmeni olması nedeniyle gözler Kulu'ya çevrilirken, ilçedeki fahri konsoloslukta 16 Ağustos'ta sandık kurulup, izin için memleketlerine gelenler oy kullanabilecek. Kululu seçmenler, milletvekili adayı olan 3 hemşehrisinin de seçilebilmesinde etkin rol oynayacak.

Konya'ya yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta, başkent Ankara'ya komşu olan Kulu ilçesi, İsveç'e verdiği göçle tanınıyor. İlk göç 1965 yılında başlamış ve evlilik yöntemiyle oturma izni alarak yaşamlarını sürdürmüşler. Birkaç kişinin göç etmesiyle başlayan İsveç rüyası, şu an yaklaşık 50 bin nüfusa ulaşmasını sağladı. Göç eden gurbetçilerin birçoğu çifte vatandaşlık hakkı elde etti. İsveç'teki Kululular, ülkenin kaderini belirleyecek seçimlerde söz sahibi olacak. Eylül ayında İsveç'te yapılması planlanan seçimlerde 7 milyon 268 bin seçmen 349 milletvekilinin parlamentoya girmesi için oy kullanacak. Memleketlerinde izinde olanların da oy kullanabilmesi için Kulu'da da sandıklar kuruluyor. İlk kez 2014 yılında sandık kurulurken, eylül ayında yapılacak seçimler için de 16 Ağustos günü sandık kurulacak. 2009'da ise dönemin İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeld, Kulu'yu ziyaret ederek seçim çalışmalarını ilçede başlatmıştı.

KULU'DAN 3 MİLLETVEKİLİ ADAYI

İsveç seçimleri, sadece Kulu'da kurulan sandıkla değil; sağ Liberal Merkez Partisi'nden Göteborg bölgesinden ilk defa birinci sırada milletvekili adayı gösterilen Mikail Yüksel, yine aynı partiden Östergötland bölgesi ikinci sırada Muharrem Demirok ile Sosyal Demokrat Partisi'nin 10'uncu sıradan Stockholm adayı Sultan Kayhan'ın seçilebilmeleri içinde önemli bir yere sahip.

SEÇİM ÇALIŞMASINI MEMLEKETİNDE SÜRDÜRÜYOR

Seçilme olasılığı yüksek olan adaylardan Mikail Yüksel ise seçim kampanyasını memleketi Kulu'da yürütüyor. Kulu'da doğan ve 2001 yılında evliliği nedeniyle İsveç'e göç eden Mikail Yüksel (36), İsveç'te ilk yıllarda taksicilik, bulaşıkçılık ve pizzacılık gibi birçok işte çalıştığını söyledi. Bir taraftan çalışıp, bir taraftan da üniversite eğitimini tamamladığını belirten Yüksel, ''Siyaset bilimi fakültesinden mezun oldum. Yüksek lisansımı da kamu yönetimi üzerinde tamamladım. İsveç'te yaşanan olayların, İsveç’teki gelişmelerin bizi doğrudan etkilediğini farkına vardım ve o nedenle de İsveç siyasetinde aktif olmamız gerektiğine karar verdim'' dedi.

Kululu yaklaşık 20 binin üzerinde seçmenin bulunduğunu ve ilçeye sandık kurulacağını ifade eden Yüksel, şunları söyledi:

''Kulu'daki Fahri Konsolosluğumuz var ve orada sandık kurulacak. Bu durum hem insanların demokratik haklarını kullanması açısından, hem de Kulu'ya verilen önemi gösteriyor. Türkler açısından seçime katılım yüzde 15 civarında. Eğer Türkler ciddi manada sandığa gider ve yüzde 90'lara varan bir katılım olursa, İsveç'teki başta Kululu olmak üzere tüm Türk vatandaşımızın kaderi değişebilir.''

İsveç'teki Türk kökenli vatandaşların Türkiye ile ilgili seçimlere ilgisinin daha yüksek olduğunu belirterek, ''Aynı ilgi İsveç'te yapılan seçimlerde de gösterilirse, oradaki Türklerin hakları ve yaşamları daha da değişir, gelişir'' dedi.

İsveç'te göçmen kökenli vatandaşlar arasında işsizliğin yüksek olduğuna dikkat çeken Yüksel, ''İşsizlik yüksek. Liseden sonra eğitimlerine devam edemeyen sayısı fazla. Bu sorunların giderilmesi için çalışmalar yapacağım'' dedi.

İSVEÇ'İN KADERİ KULULU HEMŞEHRİMİZLE DEĞİŞECEK

Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, İsveç'in kaderini Kulu halkını değiştireceğini belirtti. Hemşehrilerine seçimlere aktif olarak katılmalarını tavsiye eden Yıldız, ''İsveç'in kaderini belirleyecek seçimlerde Kululu hemşerilerimizin de etkisi olacak. Buradaki İsveç Fahri Konsolosluğu'nda sandık kurulacak. Bizim ilçemiz demokratik bir yer, her türlü siyasi çalışmaya açık. Son derece hoşgörülü insanlarız. Hemşerilerimizin siyasete girmelerini, bürokrasi de etkin olmalarını istiyorum. Sanayi ve ticari alanlarda da etkin olalım. Siyasete giren tüm hemşehrilerimizi destekliyorum. İsveç devleti de buraya önem veriyor ''diye konuştu.

KULU KÖKENLİ İSVEÇ SEÇMENİ

İsveç'te yaşayıp, memleketine izne gelenler Kulu'da oy kullanacak olmalarından dolayı memnun olduklarını dile getirdi. 40 yıldır İsveç'te yaşadığını ifade eden Veli Erdoğan, ''İsveç'te daha önce restoranlarda çalıştım. Şu an taksicilik yapıyorum. İsveç'teki seçimlerde oy kullanıyoruz. Kulu'ya sandık kurulması gurur verici bir olay. Bizden birinin milletvekili aday olması diğer gençlerimizi de siyasete teşvik eder'' dedi.

45 yıldır İsveç'te yaşayan Yaşar Arıkan, 35 yıldır kendi iş yeri bulunduğunu ve 12 yıl Stockholm'da Huddinge Belediyesi Meclisi üyeliği yaptığını söyledi. İki dönemdir Kulu'ya sandık kurulmasının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Arıkan, ''İsveç hükümeti, Türkleri başarılı ve çalışkan insanlar olarak görüyor'' diye konuştu.

46 yıldır İsveç'te yaşadığını belirten Bekir Celepli, ''Bize karşı bakış açıları ilk zamanlarda daha farklıydı. Şimdi daha kıymetli olduk ancak son zamanlarda ülkeye yabancı girişi oldukça fazla ve İsveç'in eski sosyal hakları değişti. Eskisi gibi değil. 70 li yıllarda bütün haklara sahiptik.'' dedi.

Abdulkadir Korkmaz, ''32 yıldır İsveç'te kalıyorum ve kendime ait özel şirketin var. Kulu'da hiç oy kullanmadım ama burada sandık kurulmasını çok olumlu buluyorum'' dedi.



