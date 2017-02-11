Kültür ve Turizm Bakanlığı değerlendirme toplantısı yapıldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı 2017 Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Toplantısı, Bakan Nabi Avcı'nın katılımıyla Antalya'da yapıldı.

Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi Regnum Carya Golf & SPA Resort Otel'de düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017 Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Toplantısı'nın açılışını, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı yaptı. Gazetecilere açıklama yapan Bakan Avcı, 2017 yılı yatırım ve faaliyet programlarını bakanlığın üst yönetiminin müzakeresi için toplandıklarını söyledi.

Toplantının verimli geçtiğini belirten Avcı, "Bu toplantıyla her birim 2017 için planladığı, uygulamaya koyduğu yatırım ve faaliyet programlarını diğer birimlerle paylaşma ve müzakere etme imkanını buldu. Böylece hem kurumsal kültürümüzün gelişmesine hem de birimlerimizin birbirlerinin yaptıklarından ve yapacaklarından daha ayrıntılı bilgi sahibi olmalarına, böylece bir kurumsal sinerji üretimine katkıda bulunacağı düşüncesiyle bu toplantıyı düzenledik" dedi.

Bu yılı ve gelecek yılı çok daha verimli bir biçimde değerlendirmeyi ümit ettiklerini aktaran Avcı, "Bu toplantıyı özellikle Antalya'da yaparak Antalya'nın turizm bakımından taşıdığı önemi bir kez daha hem içeriye hem de dışarıya vurgulama fırsatını bulduk" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki birim yöneticilerinin sunum yaptığı toplantı, yarın sona erecek.

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