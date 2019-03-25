Kültür Park'taki 'Hayal Yeli' davalık oldu

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nce Kültür Parkı'nda konuşlandırılan 'Hayal Yeli' isimli heykelin kendi eserinden kopyalandığını iddia eden ABD'li kinetik heykel sanatçısı Anthony Howe, belediyeye tazminat davası açtı. Düzenlenen bilirkişi raporunda Howe'a 871 bin TL tazminat ödenmesi gerektiği ifade edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Marina AVM girişine yerleştirilmesi planlanan 'Hayal Yeli' isimli eser için 2017'de ihaleye çıktı. İhaleyi kazanan Park Kent Mobilyaları A.Ş.'nin, Ar-Yen Mühendislik-İnşaat'tan 354 bin TL'ye satın alıp belediyeye teslim ettiği 11 metrelik 'Hayal Yeli' isimli eser, kurulumundan kısa bir süre sonra davalık oldu. İhaleyi kazanamayan bir firma, ABD'li Anthony Howe (65) ile irtibata geçerek, eserinin kopyalandığını söyledi. Howe, bunun üzerine avukat Ufuk Sezekkaplan aracılığıyla 'Di-Octo' isimli eserinin kopyalanarak 'Hayal Yeli' ismiyle hazırlandığı gerekçesiyle Ankara 3'üncü Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi adına yapılan savunmada, "Eseri, diğer davalı olan yüklenici firma (Park Kent) yaptı. Dava belediyeye değil, bu şirkete yöneltilmeli. Davanın muhatabı biz değiliz. Dava konusu eser de davacının eserinin aynısı değil" ifadelerine yer verilirken, Park Kent A.Ş. avukatları ise "Eserin davacıya ait olduğunu gösterir bir belge yok. Davacı bu konuda herhangi bir delil sunamadı. Dava konusu eseri Ar-Yen Mühendislik İnşaat şirketinden aldık. Bu olayda 3'üncü kişi durumundayız. Davacı haksız kazanç sağlamaya çalışıyor" diyerek davanın reddedilmesini istedi.

Ar-Yen Mühendislik'in sunduğu savunma dilekçesinde de Mersin'deki eserin 30 kanatlı olduğu ve motorla çalıştığı, davacı tarafın eserinin ise 16 kanatlı olarak tasarlandığı ve rüzgar ile çalıştığı belirtilerek, 'Hayal Yeli'nin kendilerine ait olduğu ifade edildi.

Bilirkişi raporlarında ise heykelin Anthony Howe'un eserinden kopyalandığı ve sanatçıya 871 bin 233 TL telif ve manevi tazminat tutarı ödenmesi gerektiği belirtildi. Davalı taraf avukatları raporlara itiraz edince, Mersin Asliye Hukuk Mahkemesi aracılığı ile heykel için yeni bir keşif yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı haziran ayına erteledi.



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