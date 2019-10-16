Kültür A.Ş.’ye 6 yayın danışmanı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), şirketlerinden Kültür A.Ş., 4 olan yayın danışmanlarının sayısını 6’ya çıkardı. Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, yeni dönemde de Kültür A.Ş.'ye yayın danışmanlığı hizmeti verecek.

İBB'nin kuruluşlarından olan ve kısaca Kültür A.Ş. olarak anılan, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. yeni dönemde 6 yayın danışmanı ile çalışacak. Kültür A.Ş.’nin 'Yayın Danışmanlığı Hizmet Alımı İşi' adı altında açtığı 6 ayrı ihaleyi sonuçlandırdı. Kamu İhale Kurumu'nun verilerine göre Kültür A.Ş., yayın danışmanlığı hizmeti için tarihçi İlber Ortaylı, Sözcü gazetesi yazarı Sinan Meydan, Prof. Dr. Baki Asiltürk, psikolog İpek Gökozan, yazar Alper Çeker ve ozan Ahmet Ece ile sözleşme imzaladı.

Danışmanlarla birer yıllık sözleşme imzalayan Kültür A.Ş., her birine bir yıllık 30 bin TL danışmanlık ücreti ödeyecek.

Geçen dönem Kültür A.Ş.’nin yayın danışmanları Ortaylı ile birlikte Yüksel Yücel, Sabahat Emir ve İsmail Kara idi. Yeni dönemde bu 4 isimden sadece İlber Ortaylı ile devam kararı çıktı.



