Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
Kültür A.Ş.’ye 6 yayın danışmanı
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), şirketlerinden Kültür A.Ş., 4 olan yayın danışmanlarının sayısını 6’ya çıkardı. Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, yeni dönemde de Kültür A.Ş.'ye yayın danışmanlığı hizmeti...
GENEL 16.10.2019, 16:13
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), şirketlerinden Kültür A.Ş., 4 olan yayın danışmanlarının sayısını 6’ya çıkardı. Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, yeni dönemde de Kültür A.Ş.'ye yayın danışmanlığı hizmeti verecek.
İBB'nin kuruluşlarından olan ve kısaca Kültür A.Ş. olarak anılan, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. yeni dönemde 6 yayın danışmanı ile çalışacak. Kültür A.Ş.’nin 'Yayın Danışmanlığı Hizmet Alımı İşi' adı altında açtığı 6 ayrı ihaleyi sonuçlandırdı. Kamu İhale Kurumu'nun verilerine göre Kültür A.Ş., yayın danışmanlığı hizmeti için tarihçi İlber Ortaylı, Sözcü gazetesi yazarı Sinan Meydan, Prof. Dr. Baki Asiltürk, psikolog İpek Gökozan, yazar Alper Çeker ve ozan Ahmet Ece ile sözleşme imzaladı.
Danışmanlarla birer yıllık sözleşme imzalayan Kültür A.Ş., her birine bir yıllık 30 bin TL danışmanlık ücreti ödeyecek.
Geçen dönem Kültür A.Ş.’nin yayın danışmanları Ortaylı ile birlikte Yüksel Yücel, Sabahat Emir ve İsmail Kara idi. Yeni dönemde bu 4 isimden sadece İlber Ortaylı ile devam kararı çıktı.
İBB'nin kuruluşlarından olan ve kısaca Kültür A.Ş. olarak anılan, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. yeni dönemde 6 yayın danışmanı ile çalışacak. Kültür A.Ş.’nin 'Yayın Danışmanlığı Hizmet Alımı İşi' adı altında açtığı 6 ayrı ihaleyi sonuçlandırdı. Kamu İhale Kurumu'nun verilerine göre Kültür A.Ş., yayın danışmanlığı hizmeti için tarihçi İlber Ortaylı, Sözcü gazetesi yazarı Sinan Meydan, Prof. Dr. Baki Asiltürk, psikolog İpek Gökozan, yazar Alper Çeker ve ozan Ahmet Ece ile sözleşme imzaladı.
Danışmanlarla birer yıllık sözleşme imzalayan Kültür A.Ş., her birine bir yıllık 30 bin TL danışmanlık ücreti ödeyecek.
Geçen dönem Kültür A.Ş.’nin yayın danışmanları Ortaylı ile birlikte Yüksel Yücel, Sabahat Emir ve İsmail Kara idi. Yeni dönemde bu 4 isimden sadece İlber Ortaylı ile devam kararı çıktı.
20°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 16 Ekim 2019
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:29
|Yatsı
|19:48
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2