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Kulp'ta taşımalı eğitime kar tatili
DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün için ara verildi. Diyarbakır'ın Kulp, Lice ve Çınar ilçelerinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Ulaşımda aksamaların olduğu ilçelerden...
GENEL 03.01.2020, 11:36
DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün için ara verildi.
Diyarbakır'ın Kulp, Lice ve Çınar ilçelerinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Ulaşımda aksamaların olduğu ilçelerden Kulp'ta, taşımalı eğitimin yapıldığı okullar, 1 gün süreyle tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçe merkezindeki okullara köylerden taşımalı gelen öğrenciler için bugün eğitime ara verildiği belirtildi.
Diyarbakır'ın Kulp, Lice ve Çınar ilçelerinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Ulaşımda aksamaların olduğu ilçelerden Kulp'ta, taşımalı eğitimin yapıldığı okullar, 1 gün süreyle tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçe merkezindeki okullara köylerden taşımalı gelen öğrenciler için bugün eğitime ara verildiği belirtildi.
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