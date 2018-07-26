Kulp'ta 2 terörist öldürüldü (2)

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

İki teröristin öldürüldüğü Kulp ilçesi kırsalındaki 8 bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Kulp ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Kulp ilçesine bağlı olan; Yaylak Köyü ve Şeyhsalih, Nedrehuş, Mezrasor, Simetok, Dalideri, Akçana ve Derik mezraları) 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 11.00'dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 26 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 14.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" denildi.

