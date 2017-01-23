Kulp Belediyesine kayyum

DİYARBAKIR, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nde terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı DBP'li Metin Dinar'ın yerine kayyum olarak Kaymakam Fatih Dülgeroğlu'nu atadı.

İçişleri Bakanlığı tarafından KHK ile Kulp Belediye Başkanlığı'na atanan Kaymakam Fatih Dülgeroğlu, polis ekiplerinin belediyede yaptığı bomba aramasının ardından görevine başladı. Devlet ve milletin sağladığı kaynakları, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmek için kullanacağını belirten Başkan Vekili Dülgeroğlu, "Politik duruşu ve hayat felsefesi ne olursa olsun, bütün vatandaşımızın hak ettiği kaliteli belediye hizmetini alması için canla başla mücadele edeceğiz" dedi.

Kulp Belediye Eş Başkanı Sadiye Süer Baran, gözaltına alındıktan sonra 5 Ocak 2017'de sevk edildiği Kulp Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunun ardından, örgüt üyesi olduğu ve örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı.









