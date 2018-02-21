Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Manavgat'a şehit ateşi düştü
Manavgat'a şehit ateşi düştü
 Gazeteci İsmail Küçükkaya ve avukatı Fidel Okan'ın yargılandığı dava
Gazeteci İsmail Küçükkaya mahkemede
FETÖ soruşturmasında 2 iş adamı tutuklandı
Ünlü 2 iş adamı FETÖ'den...
FETÖ'den tutuklu rektör ve yardımcısı tahliye edildi
FETÖ'den tutuklu rektör ve yardımcısı...

Kullanılmayan yazı tahtalarını tabloya dönüştürdüler

Hakan KALELİ/SİVAS, () - SİVAS'ta, ilk ve ortaokul öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle kullanılmayan yazı tahtalarını resim tablosuna dönüştürdü.  Sivas Kazım Karabekir Paşa İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Kadı Burhanettin Öğrenci...

Kullanılmayan yazı tahtalarını tabloya dönüştürdüler

Hakan KALELİ/SİVAS, () - SİVAS'ta, ilk ve ortaokul öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle kullanılmayan yazı tahtalarını resim tablosuna dönüştürdü. 
Sivas Kazım Karabekir Paşa İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi etkinlikleri kapsamında, kullanmadıkları yazı tahtalarını değerlendirmek için proje geliştirdi. Okulun görsel sanatlar öğretmeni Alpay Türker ile teknoloji ve tasarım öğretmeni Dursun Darendelioğlu öncülüğünde yapılan çalışmayla yazı tahtalarına ünlü kişilerin yağlı boya portreleri yapıldı. Resimler arasında, 15 Temmuz kahramanlarından şehit Ömer Halisdemir'in tablosu da yer aldı. Ayrıca Mevlana, Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy'un portreleri de yapıldı. Hazırlanan 9 tablo, Ömer Halisdemir'in doğum gününde, okulda oluşturulan '15 Temmuz Milli İrade Demokrasi Şehitleri ve Şehit Ömer Halisdemir Vefa Koridoru'nda sergilenmeye başlandı. 
Okul müdürü Yusuf Yıldırım, "Bu çalışmalar, öğrencilerimizde 15 Temmuz bilinci oluşturulması açısından son derece önemliydi ve gerçekleştirdik. Okulumuzda kullanılmayan kara tahtaları kullanan öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin öncülüğünde önemli şahsiyetlerimizin resimlerini işledi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Sergiyi gezen Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ise gösterilen hassasiyet dolayısıyla projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314