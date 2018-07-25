Küle dönen fabrika için Antalya iş dünyasından örnek dayanışma

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - DÖŞEMALTI Sanayici ve İşadamları Derneği (DÖSİAD), üyelerinden gelen yoğun talep üzerine, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), çıkan yangında tamamen küle dönen Kar-Yapı firmasının yalıtım malzemeleri üreten fabrikasının yeniden inşası ve personel ihtiyacının karşılanması için fabrika sahibi Köksal Sarı'nın geri çevirmesine rağmen, 50'şer bin TL'lik kampanya başlattı.

Antalya OSB'de geçen pazartesi günü elektrik aksamındaki arızadan çıktığı tahmin edilen ancak itfaiye raporuyla kesin sonucu belirlenecek yangında tamamen küle dönen 20 bin metrekare kapalı alana sahip Kar-Yapı A.Ş. firmasına ait fabrikanın 6 ay içerisinde yeniden inşa edilerek faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Antalya iş dünyasının sevilen isimlerinden Köksal Sarı'ya ait fabrikanın tamamıyla küle dönmesi büyük üzüntü yarattı. 250'ye yakın çalışanı bulunan fabrikanın yeniden inşa edilerek üretime kaldığı yerden devam etmesi ve bugünkü şartlarda hem personelinin korunması hem de olası maddi zorlukların aşılması amacıyla iş dünyası örnek bir dayanışma sergiliyor.

DÖSİAD KAMPANYA BAŞLATTI

Antalya OSB yönetimi, Köksal Sarı'nın da yönetim kurulu üyesi olduğu DÖSİAD, OSB'deki diğer fabrika sahipleri başta olmak üzere Antalya iş dünyasından çığ gibi yardım talepleri geliyor. Bu kapsamda çoğunluğu OSB'deki fabrika sahiplerinden oluşan 130 üyeli DÖSİAD, üyelerinden gelen yoğun talep üzerine gelecek hafta yapacağı yönetim kurulu toplantısında maddi destek konusunu gündeme alacak. İş dünyası temsilcilerinin, Köksal Sarı'nın "Hiçbir maddi problemim yok. Fabrikamızı 6 ay içerisinde yeniden hayata geçireceğiz" şeklindeki açıklamasına rağmen, DÖSİAD üyesi iş insanları 50'şer bin TL toplayarak, hem fabrikanın 250 personelinin ihtiyaçlarını hem de bu zor süreçte fabrikanın yeniden ayağa kaldırılması yönünde bir çalışma gerçekleştirecek.

ÜYELERDEN YOĞUN YARDIM TALEBİ

Demirören Haber Ajansı muhabirine açıklama yapan DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer, bu konuda üyelerinden yoğun talep aldıklarını belirterek, "Biz de fabrika sahibi üyemiz Köksal Sarı'ya bu konuda teklifte bulunduk. 'İhtiyacım yok' yanıtı almamıza rağmen üyelerimizin, DÖSİAD aracılığıyla 50'şer bin TL yardım kampanyası düzenlenmesi çağrısı çığ gibi büyüdü. Önümüzdeki hafta yapılacak DÖSİAD yönetim kurulunda konu görüşülecek ve yönetim kurulu kararıyla isteyen üyelerden 50'şer bin TL toplanacak. DÖSİAD yönetim kurulu üyesi olan kardeşimiz Köksal Sarı'nın yeniden toparlanma sürecinde, fabrikanın yeniden ayağa kaldırılması ve personelin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bir çalışma yapacağız. Üyelerimiz ciddi bir şekilde maddi ve manevi her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti. Özellikle maddi destek çağrısı çok ciddi boyutlarda" dedi.

Firmanın 6 ay içerisinde fabrikayı yeniden hayata geçirmek için çalışmalara başladığını anlatan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ise "Firma çok kuvvetli bir yapıya sahip. Bir eleman bile çıkartmadan yeniden yapılanmasını yapacak ve üretime başlayacak" dedi. Başkan Bahar, yangının kesin nedeninin belirlenmesi ve maddi zararın boyutuyla ilgili teknik uzmanların çalışmalarının devam ettiğini, en kısa raporların hazırlanarak bilgi verileceğini kaydetti.



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