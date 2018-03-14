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Kule, askeri pilota Beril Gebeş'in cenazesini sordu

İRAN'da meydana gelen uçak kazası sonucu hayatını kaybedenlerden 10'unun cenazesi İstanbul'a getirildi. Cenaze işlemleri henüz tamamlanmayan pilot Beril Gebeş'in cenazesi ise henüz Türkiye'ye getirilmedi. Gebeş'in babasının ricası üzerine...

Kule, askeri pilota Beril Gebeş'in cenazesini sordu
İRAN'da meydana gelen uçak kazası sonucu hayatını kaybedenlerden 10'unun cenazesi İstanbul'a getirildi. Cenaze işlemleri henüz tamamlanmayan pilot Beril Gebeş'in cenazesi ise henüz Türkiye'ye getirilmedi. Gebeş'in babasının ricası üzerine Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi, 10 kişinin cenazesini getiren askeri uçağın pilotuna cenazeyi sordu. 
Kule ile askeri pilot arasında kayıtlara yansıyan diyalog şöyle:
Kule :  Gebeş kaptanın babası özellikle rica etti, kızının olup olmadığını merak ediyor. onun için bilgi almak istedim. 
Askeri pilot: Gerekli yerlere bilgiler verildi. Ben bu konu hakkında bilgi veremem 
Kule: Anlaşıldı teşekkürler 

 

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