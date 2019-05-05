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Kulaklı yavru baykuş korumaya alındı

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesindeki arazide bulunan ve çok küçük olduğu için uçamadığı görülen kulaklı yavru baykuş, bakıma alındı. Saruhanlı ilçesindeki boş bir arazide uçamayan kulaklı yavru baykuş bulan vatandaşlar, Tarım ve...

Kulaklı yavru baykuş korumaya alındı
MANİSA'nın Saruhanlı ilçesindeki arazide bulunan ve çok küçük olduğu için uçamadığı görülen kulaklı yavru baykuş, bakıma alındı.
Saruhanlı ilçesindeki boş bir arazide uçamayan kulaklı yavru baykuş bulan vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı 4. Bölge Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Veteriner Engin Bahçeci tarafından genel muayenesi yapılan yavru baykuş, güçlenmesi için bir süreliğine bakıma alındı. Yavru baykuşun bakımının yapıldıktan sonra doğaya salınacağını belirten Veteriner Bahçeci, "Yaklaşık 1 aylık olduğunu tahmin ettiğimiz kulaklı yavru baykuşumuzu vatandaşlar bulup, bize teslim etti. Baykuşun genel bir muayenesini yaptık. Genel olarak baykuşumuzun sağlığında bir problem gözükmüyor. Ancak daha çok küçük olduğu için uçamıyor. Bize bu baykuşu getiren vatandaşlara, annesi ya da kardeşi var mı diye sorduğumuz, diğer yavrularının başka hayvanlar tarafından saldırıya uğradığını öğrendik. Biz de bu yüzden baykuşumuzu koruma altına aldık. Yavru baykuşumuz bizde yaklaşık 1 ay kadar misafir olacak. Ardından tekrar onu bulunan yerde doğaya salacağız" dedi.

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