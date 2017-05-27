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Kula'ya dolu yağdı, her yer bembeyaz oldu

Hasan YİĞEN/KULA(Manisa), ()- MANİSA'nın Kula İlçesi'nde bir süre etkili olan dolu yağışı Esenyazı Mahallesi çevresini beyaz örtüyle kapladı. Kula'nın Esenyazı Mahallesi yakınlarında sağanak halinde yağan dolu karayolu ve yol kenarında...

Kula'ya dolu yağdı, her yer bembeyaz oldu

Hasan YİĞEN/KULA(Manisa), ()- MANİSA'nın Kula İlçesi'nde bir süre etkili olan dolu yağışı Esenyazı Mahallesi çevresini beyaz örtüyle kapladı.
Kula'nın Esenyazı Mahallesi yakınlarında sağanak halinde yağan dolu karayolu ve yol kenarında bulunan tarlaları beyaza bürüdü. Çevredikelir dolu yağışı sırasında çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ailesi ile birlikte Kula'dan İzmir'e seyahat eden Rozerin Birlik, ilk defa bu kadar şiddetli dolu yağışı gördüğünü belirterek, "Ailemle birlikte Kula'dan İzmir'e seyahat ediyorduk. Hayatımda ilk defa bu kadar büyüklükte dolu gördüm. Çok merak ettik ve incelemek için durduk. Allah çiftçilerimize yardım etsin" dedi.

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