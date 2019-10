Kula'nın asırlık lezzetine ülke genelinden talep geliyor

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), ()- MANİSA'nın Kula ilçesinin geçmişi bir asra dayanan meşhur ekşi mayalı ekmeği, her geçen gün artan taleple ülkenin birçok yerine taze olarak günlük gönderiliyor. Hiçbir katkı madde kullanılmadan yapılan 'Kula ekmeği', 15 gün bayatlamadan tüketilebiliyor. Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, bu lezzeti tescillendirmek için girişimlerin başladığını belirtti.

Kendine özgü lezzeti ve pişirme tekniğiyle Türkiye'deki ekşi mayalı ev ekmekleri arasında öne çıkan 'Kula ekmeği', rağbet görüyor. Salihli Ticaret Odası'nın girişimleriyle coğrafi işaret alınan Kula leblebisinin ardından 'Kula Ekmeği' için de tescilinin yapılması amacıyla çalışmalara başlandı. Günlük yaklaşık 15 bin ekmek üretiminin yapıldığı kentten İzmir, Ankara, İstanbul ve Bursa gibi birçok büyük kente PTT kargo yoluyla ya da şehirlerarası otobüsler kullanılarak ürün taze olarak gönderiliyor. Türkiye genelinde artan talebe yetişilemezken, 1.5 kilo ağırlığındaki lezzetin Kula'da 5 liradan, büyük kentlerde ise 10 liradan satıldığı belirtildi. Meşe odunu kullanılarak yakılan taş fırınlarda sadece un, tuz ve ekşi mayayla yapılan lezzet, kendine has doğal ve yöresel kıvamı ile öne çıkıyor. Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan yapılan lezzet, 15 gün bayatlamadan tüketilebiliyor.

COĞRAFİ İŞARET İÇİN ÇALIŞMA

Fırıncı Behçet Gökdere, günlük 2 bin civarında ekmek üretimi yaparak ülkenin birçok noktasına gönderdiğini söyledi. Gökdere, "Ekmeğimizde hiçbir katkı maddesi yok. Kendimiz hazırladığımız ekşi maya ile yapılır. Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla ulaştırıyoruz. 15- 20 gün raf ömrüne sahip. Sofralardaki ekmek israfını önler. Her gün taze olarak İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Kütahya gibi büyükşehirlerin çoğuna göndermekteyiz" dedi.

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan ise ürüne her geçen gün talebin arttığını belirterek, "Kula ev ekmeği, diğerlerinin önündedir. Kula için iyi bir katma değer oluşturuyor. Hijyen bizim için önemli. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizle yaptığımız denetimlerde, esnafımızı hem uyarmaktayız, hem de yol göstermekteyiz. Bunun yanında biz oda olarak, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'yla yaptığımız bir çalışmayla Kula leblebisini tescillendirdik. Ekşi mayalı ekmeğimizi de tescillendirmek için girişimlere başladık. Umarım en kısa sürede coğrafi işaret noktasında, ekmeğimizi de tescillendirmek istiyoruz" diye konuştu.

Ürünü yıllardır tükettiğini belirten vatandaşlardan Şükrü Sakarya ise, "Kula'da 45 senedir esnaflık yapıyorum. Büyük bir keyifle tüketiyoruz" dedi.