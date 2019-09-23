Kula'da karayolu kenarından 5 kamyon çöp toplandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçeden geçen İzmir-Ankara karayolu kenarında ve üzerindeki dinlenme ve park alanlarında temizlik çalışması yaptı. Günboyu yapılan çalışmalar sonucu 5 kamyon dolusu katı atık toplandı.Türkiye'nin en yoğun kullanılan yollarından biri olan İzmir- Ankara Karayolu'nun geçtiği Kula'da, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kula Karayolları Müdürlüğü ekipleri temizlik çalışması yaptı. Yaklaşık 65 kilometre alan içerisinde bulunan onlarca dinlenme ve park noktalarında geniş çaplı temizlik yapan Karayolları ekipleri, meşrubat şişe ve kutuları, çeşitli ambalaj atıkları, sigara paketleri, çocuk bezi gibi çok sayıda atığı topladı. Atılan çöpler nedeniyle neredeyse kullanılamaz hale gelen dinlenme noktaları temizlenip, yeniden kullanıma hazır hale getirildi. Gün boyu toplanan 5 kamyon dolusu çöp, katı atık depolama alanına götürüldü. Çevre dostu olduklarını belirten Kula Karayolları Müdürlüğü yetkilileri, belirli süreler zarfında bu tür temizlik çalışmalarını yapmaya devam edeceklerini bildirdi.Sosyal medya hesaplarında, dinlenme ve park noktalarında temizlik çalışması yapmadan önce ve yaptıktan sonraki fotoğrafları 'öncesi ve sonrası' şeklinde paylaşan Karayolları personelleri, vatandaşları çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

FOTOĞRAF