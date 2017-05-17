Küfür eden taraftara ‘Ahlak dersi ve stadyum koltuğu silme’ cezası

RİZE’de, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Metin Kalkavan’a yönelik sosyal medya hesabından küfür içerikli paylaşımlarda bulunan 16 yaşındaki Ö.L.D. hakkında yasal işlem başlatıldı. Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, Kulüp Başkanı Kalkavan’ın, yaşı küçük olması nedeniyle affettiği gence 1’er saat 'camide ahlak bilgisi dersi alma ve stadyumda koltuk silme' cezası verdi.Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da alınan kötü sonuçları nedeniyle, Ö.L.D. adlı genç sosyal medya hesabında Kulüp Başkanı Metin Kalkavan’a yönelik ağır küfürler içeren paylaşımlarda bulundu. Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında başlattığı soruşturmada Ö.L.D’ yi ifadeye çağırdı. Kulüp Başkanı Metin Kalkavan, yaşının küçük olması nedeniyle paylaşımından pişmanlık duyduğunu belirten genci affetti. Savcılık da, uzlaşma yönetmeliği kapsamında Ö.L.D.’ye bir kereye mahsus olmak üzere 1’er saat boyunca, 'camide ahlak dersi alma ve stadyumda koltuk silme' cezası verdi. Ö.L.D., Felenksu Camisi'ne giderek imam Yusuf Çabuk’tan, ‘Vatandaşlık sorumluluğu, islami ahlak, aile, çevre ve devlete karşı sorumluluk’ konularında ders aldı, Çaykur Didi Stadyumu'nda da 1 saat koltuk sildi.Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Metin Kalkavan, şahsına yönelik ağır küfürler eden genci yaşı küçük olması nedeniyle bir kereye mahsus affettiğini belirterek küfürlü tezahürat ve sosyal medya paylaşımları yapanlar hakkında savcılıkların gerekli yasal işlemleri sürdürdüğünü ifade etti.Rize'de, küfürlü tezahürat ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar nedeniyle 53 taraftar hakkında soruşturma başlatılmıştı.

FOTOĞRAFLI