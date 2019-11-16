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'Küflü Çeçil Peyniri'ni bozuk zannettiler ama tadınca beğendiler

İzmit'te düzenlenen Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri'nde yöresel lezzetler sergilenirken, küflü özelliğiyle dikkat çeken 'Çeçil peyniri' katılımcıların ilgisini çekti. Peyniri satan Olgun Bahar, çeçil peynirini bilmeyenlerin neden...

GENEL 15.11.2019, 23:01

İzmit'te düzenlenen Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri'nde yöresel lezzetler sergilenirken, küflü özelliğiyle dikkat çeken 'Çeçil peyniri' katılımcıların ilgisini çekti. Peyniri satan Olgun Bahar, çeçil peynirini bilmeyenlerin neden küflü olduğunu sorduklarını, mecburen peynir hakkında bilgi verdiklerini söyledi.
İzmit'te Uluslararası Fuar Alanı'nda Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri düzenlendi. Yöresel lezzetler ve kültürlerin tanıtıldığı fuarda küflü olma özelliğiyle dikkat çeken çeçil peyniri katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Yöreden getirdikleri çeçil peynirini stantlarda satan Olgun Bahar, müşterilerin çeçil peynirini ilk gördüklerinde şaşırdıklarını ve 'Bu peynir neden küflü Yoksa bozuk mu' diye sorduklarını, yedikten sonra tadını çok beğendiklerini söyledi.
KÜFLÜ OLDUĞU İÇİN BOZUK ZANNEDENLER VARö
Sattıkları çeçil peynirinin müşteriler tarafından bozuk zannedildiğini belirten Olgun Bahar, Biz bu peynire küflü çeçil peyniri diyoruz. Antibiyotik özelliği taşıdığı da söylenir. Gribe, astıma iyi geldiğini biliyoruz ve herkese de tavsiye ediyoruz. Yiyenlerin çok hoşuna gidiyor. Küflü olduğu için bu peyniri bozuk zannedenler var. Stantlarda gezenler bize neden küflü olduğunu soruyorlar. Bunun özelliği vücuda antibiyotik etkisi sağlamasıdır. Grip, astım gibi birçok hastalığa da son derece iyi gelmektedir. Biz bu peynirleri varil bidonlarda bekletiyoruz ve toprağa gömeriz. Suyunu çektiği zaman biz peyniri çıkarır hava aldırırız bu şekilde de küflenmiş olur. Müşterilere mecburen açıklamak zorunda kalıyoruz çünkü bilmeyenler var, bu peynir Kars, Ardahan ve Erzurum yöresinde çok yaygın olmasına rağmen başka yörelerde çok bilinmiyor.ö dedi.
8 KİLOLUK DEV EKMEK
Ekşi mayadan yapılan 8 kiloluk dev ekmekler de ilgi gördü. Ekmekleri satan Derya Şahinoğlu, Fuar başladığından beri çok güzel bir yoğunluk var içeride. Biz ekşi mayalı yöresel ekmek satıyoruz. Her yöreye hitap ediyor, Türkiye'nin her yöresindeki insanların yiyebileceği bir ekmek. Ekşi maya ve tam buğday ile yapılıyor. Dışarıda bekletildiğinde 2 hafta, buz dolabında bekletildiğinde de 3 ay, buzlukta saklandığında 1 yıl süreyle tüketilebiliyor. Her birinin ağırlığı 8 kilo ve müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor.ö diye konuştu.

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