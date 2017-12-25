Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şemdinli'den acı haber: 3 asker Şehit
Şemdinli'den acı haber: 2 asker...
Başbakan Yıldırım: Kamuya 110 bin yeni memur alınacak
Kamuya 110 bin yeni memur...
Fatih Terim galibiyet ile başladı, Galatasaray- Göstepe : 3-1
Fatih Terim trübünleri doldurdu galibiyetle...
Kılıçdaroğlu: Asgari ücret net 2 bin lira olmalı
Kılıçdaroğlu: 18 Adayı Yunanistan'dan alacağız

Kudüs'te gözaltına alınan iki Türk vatandaşı İstanbul'a geldi

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, ()-DOĞU Kudüs'ün eski şehir bölgesinde İsrail polisi tarafından gözaltına alınan ve bugün sınır dışı edilen 3 Türk vatandaşından Abdullah Kızılırmak ve Mehmet Gargalı İstanbul'a getirildi.  Kudüs'te...

Kudüs'te gözaltına alınan iki Türk vatandaşı İstanbul'a geldi

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, ()-DOĞU Kudüs'ün eski şehir bölgesinde İsrail polisi tarafından gözaltına alınan ve bugün sınır dışı edilen 3 Türk vatandaşından Abdullah Kızılırmak ve Mehmet Gargalı İstanbul'a getirildi. 
Kudüs'te Cuma günü gözaltına alınan ve Cumartesi akşamı çıkarıldıkları mahkemede kefalet karşılığı serbest bırakılan 3 Türk vatandaşından Kızılırmak ve Gargılı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 19.40'ta Tel-Aviv'den İstanbul'a geldi. Kızılırmak ve Gargılı, polis tarafından uçaktan alınarak işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü.  
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,