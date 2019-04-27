Küçükoğlu: 2025 stratejik planlarımıza uygun hareket ediyoruz

Serkan AKKUŞ/İSTANBUL,() - KÜÇÜKOĞLU Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, holding bünyesindeki şirketlerde sürdürülebilir bir büyümeyi hedeflediklerini söyleyerek, "Bu kapsamda 2025 Stratejik Planlarımıza uygun hareket ediyoruz" dedi.

Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, küreselleşen piyasada sürdürülebilir gelişmelerin sadece dünyaca bilinen markalar aracılığıyla sağlanabileceğini söyledi. Oğuzhan Küçükoğlu, “Devlet destekli markalaşma programı kapsamında yapacağımız çalışmalar ile küresel pazarda Türk Malı imajına büyük bir katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

STRATEJİK PLANIMIZA UYGUN İLERLİYORUZ

Holding şirketlerinin tamamında sürdürülebilir bir büyüme hedefi ile hareket ettiklerini söyleyen Oğuzhan Küçükoğlu, bu kapsamda 2025 Stratejik Planları'nı hazırlayıp bunu tüm paydaşlarına ulaştırdıklarını söyledi. Bütün adımlarını hazırladıkları plana uygun attıklarını ifade eden Küçükoğlu, 2018 yılında bu çerçevede çok önemli başarılara imza attıklarını belirterek, “Geçen yılının ilk çeyreğinde İstanbul Avcılar’da Çevreci Yeşil Bina özelliğine sahip 11 bin 500 metrekarelik Toyota Plaza Aktoy’u açarak sektörde yeni bir açılım gerçekleştirdik. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde Ak Pres’in Bursa Fabrikası'nda faaliyet gösteren Akteknik Kalıp İmalat A.Ş Firmamızı Bursa OSB’deki modern tesisine taşıdık ve yeni tesisimizde Aston Martin’in pedal kalıplarını üretmeye başladık. Geçen yılın son çeyreğinde de, Slovenya’daki Cimos şirketini satın aldık ve yurt dışı pazarlara yelken açtık. Yüzde yüz yerli sermaye ile Slovenya’da kurduğumuz yeni şirketimizde Premium araçlar için üretim yapıyoruz” dedi. Bu yılın ilk çeyreğinde Toksan’ın Turquality Marka Destek Programı'na kabul edilmesi ile de ayrı bir gurur yaşadıklarını ifade eden Küçükoğlu, "1985 yılından bu yana dünya devi otomobil firmalarına parça üreten firmamız, dünya markası olma yolunda ciddi bir adım daha attı. Firmamızın Turquality Marka Destek Programı’na kabul edilmesinde, şirketlerimizin tamamında hızlı ve kaliteli hizmet anlayışını üst seviyede tutmamızın, iş süreçlerinde dijitalleşmeye ve sanayi 4.0’a yaptığımız yatırımların ve yenilikleri yakından takip ederek hayata geçirmemiz etkili oldu. Önümüzdeki dönemde yurt dışında daha aktif bir rol oynayarak, dünyaca bilinen marka olma gücümüzü daha da arttıracağız. Kabul edildiğimiz bu program ile üretimden pazarlamaya, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan finansal destek alacağız. Böylece daha katma değerli ürünler imal ederek ülkemizin ihracatına ve marka bilinirliğine katkı sunup ekonomimizin büyümesine destek vereceğiz” açıklamasında bulundu.

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