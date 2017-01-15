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Küçükkuyu'daki taşkının bilançosu ağır oldu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde sağanak yağmur ardından meydana gelen taşkında 70 işyerini su basarken, 25'i küçükbaş 26 hayvan ile belediye barınağındaki 15 köpeğin telef olduğu bildirildi. Küçükkuyu...

Küçükkuyu'daki taşkının bilançosu ağır oldu
ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde sağanak yağmur ardından meydana gelen taşkında 70 işyerini su basarken, 25'i küçükbaş 26 hayvan ile belediye barınağındaki 15 köpeğin telef olduğu bildirildi.
Küçükkuyu Beldesi'nde kuvvetli sağanak yağmur ve Kazdağları'nda biriken karların erimesiyle taşan Ilıca Deresi ile Mıhlı Çayı dün saat 23. 30 sıralarında taştı. Taşkınlar nedeniyle beldedeki cadde ve sokaklar dereye döndü. İşyerleri ve bazı yazlıklar ile ahır ve ağıllarda su baskınları yaşandı.
Belediye ve Çanakkale İl afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri gece boyunca çalışarak sel sularının tahliyesini çalışıp, tıkanan rögarları açtı. Yağşın etkisini kaybetmesi ve yapılan çalışmalar sonucunda sel sularının çekilirken, taşkının bilaçosu da ortaya çıkmaya başladı. Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan, "Taşkınlar nedeniyle 70 işyerini su bastı. 25 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan ile belediyenin hayvan barınağındaki 15 köpek telef oldu" dedi.

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