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Küçükkuyu'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), ()- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, belediye personelinden oluşan 23 kişilik Acil Müdahale ekibinin deprem tatbikatı, gerçeği aratmadı. Küçükkuyu Belediyesi ile İstanbul...

Küçükkuyu'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), ()- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, belediye personelinden oluşan 23 kişilik Acil Müdahale ekibinin deprem tatbikatı, gerçeği aratmadı.
Küçükkuyu Belediyesi ile İstanbul Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği arasında imzalanan protokolle; deprem, sel, heyelan, kaya düşmesi, yangın, kaza, meteorolojik afet, nükleer ve kimyasal madde kazaları ve nüfus hareketleri konularına bilinçli yaklaşım için 23 kişilik Acil Müdahale ekibi kuruldu. Belediye personelinden oluşan Acil Müdahale ekibinin 2 ay boyunca aldığı eğitimin ardından, deprem tatbikatı yapıldı. Hazırlanan senaryo gereği, ekiplerin deprem enkazında sıkışıp kalan yaralıyı kurtarma müdahalesi gerçeğini aratmadı. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi Bahçedere Köy yolu üzerindeki bir bölgede gerçekleştirilen tatbikatta, önce iş makineleri tarafından binaya giriş yeri taşlarla ve demir parçalarıyla kapatıldı.
İstanbul Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği Genel Koordinatörü Hüseyin Karadayı’nın komutuyla, enkaz altında kalan kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Ekipler, 'Sesimi duyan var mı?’, ‘Kimse var mı?’ ‘Sesimi duyduysan üç kere vur’ çağrılarıyla enkaz altındaki yaralıyla iletişim kurup, yerini tespit etti. Ardından da ekip, demirleri kesip, betonu kırarak yaralıya ulaştı. 
Tatbikatı izleyen Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP’li Cengiz Balkan, “Daha önce çalışmamızda kurtarma, yangın, depremle alakalı eğitim belediye personelimize verilmişti. Bugün de su baskını ve deprem enkazlarında yapılması gereken uygulamalarla ilgili eğitim verilmekte. Belediyeciliğin, yol yapmak gibi hizmetlerin dışında vatandaşın ihtiyacına göre tüm gereksinimlerini karşılamak olduğunu düşünüyoruz. Belediyemizce bu bağlamda ilk yardım ekibini kurduk. Gerekli alet ekipmanlarını satın aldık. Tabi ki inşallah böyle doğal bir afetle karşı karşıya kalmayız. Ama bizim tedbirimizi almamız gerektiğine inanıyorum” dedi.

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