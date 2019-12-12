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KÜÇÜKÇEKMECELİLERE SMS ŞOKU 

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL()  Küçükçekmece Belediyesi'nden gece saatlerinde cep telefonlarına gönderilen İngilizce argo SMS mesaj vatandaşlarda şaşkınlık yarattı. Vatandaşlar gelen İngilizce mesaja anlam veremezken,...

GENEL 12.12.2019, 16:13

 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL() 

Küçükçekmece Belediyesi'nden gece saatlerinde cep telefonlarına gönderilen İngilizce argo SMS mesaj vatandaşlarda şaşkınlık yarattı. Vatandaşlar gelen İngilizce mesaja anlam veremezken, belediyeden "Kurumumuzun dışarıdan aldığı SMS hizmeti kapsamında yaşanan bir olumsuzluk olmuştur" şeklinde açıklama yapıldı. 

Küçükçekmece Belediyesi'nden gece saatlerinde binlerce vatandaşa İngilizce argo içerikli SMS gönderildi. Mesaja anlam veremeyen bir çok vatandaştan ise internetten yazılan mesajın anlamını araştırırken, mesajın sonunda 'hacklendiniz' ifadesinin yer alması ise bazı vatandaşları tedirgin etti. Belediyenin SMS hizmeti aldığı kurumun siber saldırıya maruz kaldığı öğrenildi. 


 

KİMİ İNTERNETTE ÇEVİRDİ, KİMİ AMAERİKADAKİ KIZINA GÖNDERDİ 

Mesaja anlam vermediklerini ve şaşırdıklarını söyleyen vatandaşlardan  Ahmet Altuntaş isimli bir esnaf , "Böyle bir mesaj geldi. Küfürlü argo. Şaşkınlık içinde baktık okuduk. Anlam veremedim ama hacklendiği durumu var. Belediyenin art niyetli olduğunu düşünmüyorum ama bir anlam veremedim. Araştırsınlar. Ne kadar hacklense de küfürlü bir mesajın belediyeden geliyorsa araştırmalarını isterdim" diye konuştu. 


 

AMERİKA'DAKİ KIZINA SORMUŞ

SMS'i görür görmez internetten çeviri yaptırdığını anlatan Muhammed Tavli ise , "Belediyeden mesaj geldi küfür içerikli. Bende merak edip çeviriye yazdım. Küfür etmişler belediyenin buna müdahale etmesi gerekiyordu. Edememişler. Çoğu vatandaşımıza da mesaj gitti. İngilizce bilen çocuklar var onlar da okuyor. İlk görünce şaşırdım güldüm. Niye olmuş onla ilgili bilgim yok. Belli ki dışarıdan bir müdahale var. Hacklemişler.  Çeviride tam çeviremedi küfür içerikli olduğu için" dedi.  Bir başka vatandaş ise "İngilizce yazıyor. Anlayamadım. Kızım Amerikada yaşıyor. Ona gönderdim o da açmamamı virüs olduğunu  söyledi.  Tedirgin olduk belediyeden geliyor güvendiğimiz bir yerden. Şaşırdım" şeklinde konuştu. 


 

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI 

Küçükçekmece Belediyesi konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Sonunda hacklendiniz ifadesi bulunan SMS ile ilgili Küçükçekmece Belediyesi yaptığı açıklamada ," 12/12/2019 05.41'de gerçekleşen SMS bildiriminde, kurumumuzun dışarıdan aldığı SMS hizmeti kapsamında yaşanan bir olumsuzluk olmuştur. Belediyemizin mevcut veri altyapısı yedi katmanlı bir güvenlik sistemi ile korunmaktatır. Ayrıca, uluslararası İSO27001 bilgi güvenliği standartlarının tüm koşullarını sağladığı bağımsız denetim kuruluşlarınca belgelendirilmiştir. Kurumumuz bilişim altyapısı ile korunan hiçbir kişisel veride kayıp veya sızıntı olmadığını tüm kamuoyuna saygı ile duyururuz" dedi. 

 

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