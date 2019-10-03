Küçükçekmece Gölü'nde "Su samuru" heyecanı devam ediyor 

İlkay DİKİCİ - Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL,() KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde, su samuru görenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Türkiye'de ve dünyada nesli tükenmekte olan bu tür, çevre sakinlerinin iddiasına göre Küçükçekmece Göl'ünde birden fazla. Kimi vatandaşlar Su Samurunu görmediğini iddia etse de, görenlerin sayısında artış yaşanıyor. Suyun üzerinde çok kısa süre durduğunu ifade eden çevre sakinleri su samurlarını meraklı gözlerle izlediklerini ifade etti.

“YAKLAŞIK YARIM SAAT ONU TAKİP ETTİK"

Akrabalarıyla birlikte piknikte su samuru gördüklerini anlatan Fesih Aksoy, “İki buçuk ay önce akrabalarla pikniğe gelmiştik. Orada su samuruna rast geldik. Tam sahil kıyısındaydı. Oralarda geziniyordu. Yaklaşık yarım saat onu takip ettik. Bizim de ilgimizi çekti" dedi. Orhan Demir ise, “Ben rastlamadım şu ana kadar ama rastlayanlar olmuştur" ifadelerini kullandı.

“ARKADAŞLARIM SÖYLEMİŞTİ ANCAK BEN İLK BAŞLARDA İNANMIYORDUM"

Muammer Demir, “Arkadaşlar gördüklerini söylüyorlar ancak ben kendim görmedim. Arkadaşlar burada gezerken görmüşler. İlk defa gördükleri için şaşırmışlar. Değişik bir hayvan “şeklinde konuşurken, arkadaşlarıyla birlikte su samuru gören Hasan Güleş, “Arkadaşlarım söylemişti ama ben ilk başlarda inanmıyordum. Arkadaşlarımla buluştuğumda, biz hep göl kenarında oturuyoruz, bankta otururken bir baktım sudan bir şey çıktı. Su samurunu çok kez gördüğünü söyleyen arkadaşım da yanımdaydı. Ben de görünce inanmadım başta. Karanlıktı videoya çekemedik. Gölün üstüne çıkıyor ardından bir anda yok oluyor" dedi.



