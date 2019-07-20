Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE CESET İHBARI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ 

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN(/İSTANBUL) Küçükçekmece Gölü'nde bir erkeğe ait ceset görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri gölde arama çalışması başlattı. Olay Küçükçekmece Halkalı Hat Boyu Caddesi'nde Küçükçekmece...

KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE CESET İHBARI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ 

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN(/İSTANBUL)
Küçükçekmece Gölü'nde bir erkeğe ait ceset görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri gölde arama çalışması başlattı. Olay Küçükçekmece Halkalı Hat Boyu Caddesi'nde Küçükçekmece Gölü sahilinde saat 19:00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre; göl üzerinde bir erkeğe ait ceset ve bir kadına ait eşyalar gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri göl üzerinde herhangi bir cesede rastlamayınca dalgıçlara haber verildi. Olay yerine gelen dalgıçlar göle girerek arama yaptı.  Yapılan aramada herhangi bir cesede rastlanılmadı.  

Görüntü Dökümü:
----------------
-Polislerin çalışması
-Arama çalışmaları
-Vatandaşların görüntüsü
-Genel ve detaylar 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.