Küçükçekmece'deki festivalde 2.5 ton hamsi dağıtıldı

Ezgi ÇAPA-Özden ATİK/İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi, ‘Hamsi Festivali’ kapsamında binlerce kişiye hamsi dağıttı. Dev kazan ve ızgaraların kurulduğu meydana x ray cihazlarından geçerek girenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

“2 BUÇUK TON HAMSİ SERVİS EDİLECEK”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, ev sahipliği yaptığı festivalde aşçı önlüğü ve şapkası giyerek ocakların başına geçti. AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık’ın da katıldığı festivalde yaklaşık 15 bin kişiye 2,5 ton hamsi dağıtılacağını söyleyen Temel Karadeniz “Yağmurlu havaya rağmen yoğun bir ilgi var. Küçükçekmecelileri çeşitli etkinliklerle bir araya getiriyoruz. Bu bir balık festivali değil, ‘hamsi festivali’. Hemşerilerimiz hamsini bir balık olmadığını söylüyor, ‘hamsi hamsidir’ diyor. Biz de onlara katılıyoruz” dedi.

Karadeniz “Türkiye’yi karanlığa mahkum etmek isteyenlere inat bu tür festivallerle, çeşitli bahanelerle bir araya gelerek ülkemizdeki birliği, beraberliği, coşkuyu, aşkı göstermeye çalışıyoruz. Bugünkü bahanemiz ise ‘Hamsi’. Güzel ve lezzetli bir bahane. Allah ülkemizi neşeden, huzurdan, refahtan ayırmasın” temennisinde bulundu.

KARADENİZ RÜZGARI ESTİ

Karadeniz ezgilerinin yankılandığı ikincisi düzenlenen festivalde Grup İmera, tulum sanatçısı Nihat Akdemir, Cemil Kaya, Erkan Yeşilyurt ve Karadeniz Halk Oyunları Topluluğu da sahne aldı. Ellerinde hamsi ekmekle ayrılan vatandaşlar, yağmurlu havaya rağmen güzel anlar yaşadıklarını söylediler. Başakşehir’den geldiğini söyleyen Mahmut Sekman “İki ekmek yedim. Dayımın hakkını da yedim. Gerçekten çok güzeldi. Yapanların eline sağlık” diye konuştu.

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