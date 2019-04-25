Küçükçekmece'deki cinsel istismar şüphelisi yakalandı

Müslim SARIYAR/İSTANBUL,() Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan bir kişi gözaltına alındı. Küçükçekmece'de yakalanan 18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V.'nin sorgusu sürüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanan şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Küçükçekmece'de yakalandı. 18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V.'nin sorgusu sürüyor.
Müslim SARIYAR/İSTANBUL,() Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan bir kişi gözaltına alındı. Küçükçekmece'de yakalanan 18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V.'nin sorgusu sürüyor.