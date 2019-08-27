Küçükçekmece'deki cinsel istismar davasında ilk duruşmada karar (1)

Serpil KIRKESER / İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki Pakistan uyruklu Mohammad V. hakkında ilk duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Mohammad V.'yi "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 20 yıl, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Mohammad V.'ye iyi hal indirimi de uygulanmadı.