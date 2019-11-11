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Küçükçekmece'deki azılı hırsızlar böyle yakalandı
KÜÇÜKÇEKMECE'de kapalı kasa kamyonetle işyerlerine gelerek 500 bin lira değerindeki tekstil ürünlerini çalan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin polis tarafından kıskıvrak yakalanma anları polis kameralarına yansıdı. Şüpheliler...
GENEL 11.11.2019, 13:47
KÜÇÜKÇEKMECE'de kapalı kasa kamyonetle işyerlerine gelerek 500 bin lira değerindeki tekstil ürünlerini çalan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin polis tarafından kıskıvrak yakalanma anları polis kameralarına yansıdı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre Küçükçekmece' de Ekim ayının başlarında 3 işyerinin önüne kamyonetle yanaşan şüpheliler, kapı kilidini kırarak içeri girdi. Şüphelilerin piyasa değeri 500 bin lira olan çok sayıda çocuk eşyası ve kot pantolon çalarak kamyonete yükledikleri ardından hızla olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Sabaha karşı meydana gelen olayların ardından çevrede devriye gezen polis ekipleri şüpheli olarak gördükleri kamyoneti takibe aldı. Ekipler, takibe aldığı kamyonetin izine şüphelilerin hırsızlık için girdiği işyerinin önünde park halinde rastlayarak etrafını sardı. Şüpheliler Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi Beşir Kemal Caddesi üzerinde ekipler tarafından suçüstü yakalandı.
POLİS KAMERASINDA
4 TUTUKLAMA
Edinilen bilgiye göre Küçükçekmece' de Ekim ayının başlarında 3 işyerinin önüne kamyonetle yanaşan şüpheliler, kapı kilidini kırarak içeri girdi. Şüphelilerin piyasa değeri 500 bin lira olan çok sayıda çocuk eşyası ve kot pantolon çalarak kamyonete yükledikleri ardından hızla olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Sabaha karşı meydana gelen olayların ardından çevrede devriye gezen polis ekipleri şüpheli olarak gördükleri kamyoneti takibe aldı. Ekipler, takibe aldığı kamyonetin izine şüphelilerin hırsızlık için girdiği işyerinin önünde park halinde rastlayarak etrafını sardı. Şüpheliler Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi Beşir Kemal Caddesi üzerinde ekipler tarafından suçüstü yakalandı.
POLİS KAMERASINDA
10 Ekim'de meydana gelen olayda, Küçükçekmece'de hırsızlık için gelen şüphelilerin polis tarafından etraflarının sarılması anı polis aracındaki kameraya yansıdı. Görüntülerde polis ekiplerini gelişi, fark eden şüphelilerin kaçışma anı kameraya yansıdı.
4 TUTUKLAMA
Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen Sezer K. (28), Mahmut K. (40), Ümit Y. (33), Halil İbrahim Y. (21) olaylarla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları olduğu, kullandıkları araç plakasının çalıntı olduğu belirlendi. Şubedeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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