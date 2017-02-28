Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Park halindeki minibüsler kundaklandı
Park halindeki minibüsler kundaklandı
Kılıçdaroğlu'ndan iki önemli konuda daha referandum önerisi
Rakka ve vatandaşlık için referandum...
Bahçeli'den Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'a destek
Hande Fırat'a linç girişimi
Bahçeli: İstanbul'da Ankara'ta sözde kürt bayrağı asılması aymazlıktır, rezalettir
Bayçeli'den sözde kürt bayrağı tepkisi

Küçükçekmece'de otomobilleriyle drift yapan iki kişi yakalandı

 Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-KÜÇÜKÇEKMECE'de otomobilleriyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktukları belirlenen iki kişi gözaltına alındı. Halkalı'da 19 Şubat tarihinde araçlarıyla cadde üzerinde drift yaptıkları...

Küçükçekmece'de otomobilleriyle drift yapan iki kişi yakalandı

 Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-KÜÇÜKÇEKMECE'de otomobilleriyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktukları belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

Halkalı'da 19 Şubat tarihinde araçlarıyla cadde üzerinde drift yaptıkları belirlenen Vedat A. ve Mahmut D. adlı iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Vedat A. ve Mahmut D. drift yaptıkları araçlarıyla birlikte Gayrettepe'deki Trafik Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ifadeleri alınan şüpheliler hakkında, 46/2c Maddesi uyarınca, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 206 lira para cezası, 20 ceza puanı ile TCK 179.Maddesinden kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığını tehlikeye sokacak şekilde trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmaktan yasal işlem yapıldı. Trafik Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi'ne götürülen Vedat A. ve Mahmut D.'nin daha sonra da savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.