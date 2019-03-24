Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çin’de tur otobüsü yandı: 26 ölü, 28 yaralı
Çin’de tur otobüsü yandı: 26...
Mogadişu'da patlama
Mogadişu'da patlama
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...

Küçükçekmece'de otomobil yangını

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.  Olay...

Küçükçekmece'de otomobil yangını

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. 

Olay Küçükçekmece, Yeşilova Mahallesin'de gece saat 00:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korucu Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 2948 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri otomobilin yandığını görünce durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken otomobilde hasar meydana geldi. Polis ekipleri de olay sonrası otomobil ve çevresinde detaylı çalışma yaptı. Çevredeki vatandaşlarında bilgisine başvuran polis ekipleri iş yerlerinde güvenlik kamera görüntüsü araştırdı. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 
(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328