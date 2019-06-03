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Küçükçekmece'de otomobil bahçeye uçtu:  2 yaralı

  Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL, ()  KÜÇÜKÇEKMECE  Denizköşkler mevki D-100 yan yolda  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak askerlik şubesinin bahçesine düştü. Kaza saat 12.00...

Küçükçekmece'de otomobil bahçeye uçtu:  2 yaralı

 

Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL, ()  KÜÇÜKÇEKMECE  Denizköşkler mevki D-100 yan yolda  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak askerlik şubesinin bahçesine düştü.

Kaza saat 12.00 sıralarında  meydana geldi.  İddiaya göre çok süratli seyreden  34 UL 2642 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim Gülecen, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki bariyerleri aşarak Küçükçekmece Askerlik Şubesi'nin bahçesine uçtu.  Otomobilde sıkışan ve yaralanan İbrahim Gülecen ile yanındaki Nergiz Abdurrahimova olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.  Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anında olay yerinden geçmekte olan otobüs şoförü Naci Evişmek; " Küçükçekmece sapağında  araç ilk kazayı orada atlattı. E-5 saniye ile sıyrılmasıyla yan yola daldı. Dalmasıyla daha da hızlandı. Bir iki aracı solladıktan sonra kendini sağa attıktan sonra buraya tarlaya uçtu. Çok süratliydi araba’’ dedi.

Bir başka görgü tanığı  Ayşe Yüksel  de, " Araç önümüzde seyir halindeydi. Biz hemen arkasındaydık, bir an dengesini kaybetti bariyerlere vuracak gibi oldu. Daha sonradan çok hızlı bir şekilde bu  yan yola girerek bahçeye düştü.’’ diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

 

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