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Küçükçekmece'de otomobil alev alev yandı

    Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL () KÜÇÜKÇEKMECE'de park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobildeki yangın cep telefonu kameralarına yansıdı. Küçükçekmece, İnönü Mahallesi,1. Mutlu Sokakta...

GENEL 26.10.2019, 09:25

 

 

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL () KÜÇÜKÇEKMECE'de park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobildeki yangın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Küçükçekmece, İnönü Mahallesi,1. Mutlu Sokakta park halinde bulunan otomobilde saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden alevler çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de araçta inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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