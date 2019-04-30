Küçükçekmece'de minibüsün ezdiği çocuk öldü

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , () KÜÇÜKÇEKMECE'de yolcu minibüsünün ezdiği 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 6 yaşındaki Suriyeli Salah Eyüp'e yolcu minibüsü çarptı. Küçük çocuk minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın bulunduğu caddeye güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Minibüs sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alınarak Kanarya Polis Merkezi'ne götürüldü. Sokak üzerinde marketi bulunan Mehmet Okut üst caddede yol çalışması olduğu için bir süredir kazanın olduğu caddede araç trafiğinin yoğun olduğunu söyledi. Okut , "Minibüs çocuğa çarpmış. Ezmiş. Olay yerinde hayatını kaybetti. Dün polis ekipleri geldi inceleme yaptı. normalde onun güzergahı değil burası buradan minibüs geçmiyor" diye konuştu.