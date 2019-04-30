Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve...
Son dakika... 8 terörist etkesiz hale getirildi
Son dakika... 8 terörist etkesiz...
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide yangın çıktı
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide...
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de minibüsün ezdiği çocuk öldü

 Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()  KÜÇÜKÇEKMECE'de yolcu minibüsünün ezdiği 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.  Olay dün akşam saatlerinde Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde arkadaşlarıyla...

Küçükçekmece'de minibüsün ezdiği çocuk öldü

 Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()  KÜÇÜKÇEKMECE'de yolcu minibüsünün ezdiği 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 
Olay dün akşam saatlerinde Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 6 yaşındaki Suriyeli Salah Eyüp'e yolcu minibüsü çarptı. Küçük çocuk minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın bulunduğu caddeye güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Minibüs sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alınarak Kanarya Polis Merkezi'ne götürüldü.  Sokak üzerinde marketi bulunan Mehmet Okut üst caddede yol çalışması olduğu için bir süredir kazanın olduğu caddede araç trafiğinin yoğun olduğunu söyledi. Okut , "Minibüs çocuğa çarpmış. Ezmiş. Olay yerinde hayatını kaybetti. Dün polis ekipleri geldi inceleme yaptı. normalde onun güzergahı değil burası buradan minibüs geçmiyor" diye konuştu. 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328