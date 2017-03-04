Küçükçekmece'de kaz eti festivali

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Küçükçekmece'de düzenlenen 2. Kaz Eti Festivali'ne katıldı. Yüzlerce kişi kaz eti yiyebilmek için sıraya girdi.

Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı'nda Küçük Çekmece Belediyesi tarafından düzenlenen festivale vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Kaz eti almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Festivalde vatandaşlara Kars'tan getirilen kaz eti, bulgur pilavı, ayran ve tatlı dağıtıldı. Festival alanına gelen Bakan Arslan ilk olarak kaz eti pişirilen kazanın başına geçti. Kazanı karıştırırken basın mensuplarının sorunlarını yanıtlayan Bakan Arslan, " Kaz yeşillik dışında hiçbir şey yemez. Hiçbir hayvana benzemez. Hiçbir haşere, pislik yemez. Çok doğal beslenir. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyoruz" dedi.

"YARGININ DA SADECE BAĞIMSIZ DEĞİL, TARAFSIZ OLMASI LAZIM"

Bakan Arslan vatandaşlara kaz eti dağıttı. Bakan kaz eti de yedikten sonra, kürsü de vatandaşlara seslendi. 16 Nisan'da yapılacak referandum hakkında konuşan Bakan Arslan, "Hedeflerimize çok daha hızlı, çok daha sağlıklı yürüyebilmemiz için çok daha sağlıklı bir yürütme olması lazım. Yürütme ile yasamanın birbirinden ayrılması lazım. Yargının da sadece bağımsız değil, tarafsız da olması lazım. Yargı bağımsız... Ama tarafsız olmazsa, birilerinin tarafı olursa; İşte, FETÖ'nün tarafı oluyor, 17-25 Aralık'ta diyorki; 'Başbakan dahil herkesi içeri atacağım.' Yargı başkalarının istek ve menfaatlerine göre değil, halkımızın, milletimizin, memleketimizin menfaatlerine göre karar versin. Yargı böylece görevini yerine getirsin diyoruz" şeklinde konuştu.

MİLLETVEKİLİ SEÇİLME YAŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülmesi ile ilgili olarak da Bakan Arslan "Gençlere, bu ülkenin Cumhurbaşkanını seç. Bu ülkeninin milletvekillerini, meclisini seç. Sana böyle bir sorumluluk veriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seç, koskoca İstanbul'u idare etsin. Belediye Meclisi üyelerini seç, muhtarı seç. Bu sorumluluğu verdiğimiz gence diyoruz ki ' Sen seçilemezsin. Hayır bu yanlış. 7,5 milyonluk bu gruptaki gençlere diyoruz ki; 'Ey gençler siz kendinizi iyi yetiştirin. Siz aday adayı olun. Partiniz sizi aday göstersin. Sonra da halkın karşısına çıkın deyin ki; 'Ben kendimi şöyle donattım, ben kendimi şöyle eğittim, ben kendimi ben dünyayı şöyle takip ediyorum. Meclise gidersem şunları yapacağım'. Sonun da yine halk karar verecek. Sizler seçerseniz; 21, 22, 23 yaşında gençler mecliste dünyaya ayak uyduracak şekilde katkı koyarlar" diye konuştu.

KARS'TAN BİN 500 KAZ GETİRİLDİ

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de "Bin 500 kaz ayırdık bu sene. 7-8 bin vatandaşımıza bu ikramı verebileceğimizi düşünüyoruz. Kaz eti festivali Türkiye için yeni bir festival. Geçen sene Küçükçekmece Belediyesi olarak yapmıştık. Özellikle Halkalı bölgesinde çok sayıda Karslı, Ardahanlı, Iğdırlı vatandaşlarımız var. Kazlar Kars'tan geldi. Özellikle kazların kar yemesi gerekiyormuş. Onun için de biz tam döneminde festivali yaptığımızı düşünüyoruz. Şu an da kazların etleri lezzetli" dedi. Festivalde son olarak Kars Yöresinden yerel sanatçılar sahneye çıkarak, türkü söyledi.

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