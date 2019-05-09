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Küçükçekmece'de inanılmaz ölüm...

Ersan SAN/İSTANBUL -KÜÇÜKÇEKMECE'de beton mikserinin çarptığı aydınlatma direği kaldırımda yürüyen yaşlı adamın üzerine devrilerek ölümüne neden oldu. Halkalı Gümrükyolu Caddesi'ndeki olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi....

Küçükçekmece'de inanılmaz ölüm...

Ersan SAN/İSTANBUL -KÜÇÜKÇEKMECE'de beton mikserinin çarptığı aydınlatma direği kaldırımda yürüyen yaşlı adamın üzerine devrilerek ölümüne neden oldu.
Halkalı Gümrükyolu Caddesi'ndeki olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Beton mikseri sürücüsü İbrahim B. henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan mikser yol kenarında bulunan aydınlatma direğini devirdi. Devrilen direk, bu sırada camiden çıktığı öğrenilen ve kaldırımda yürüyen 73 yaşındaki Habil Mutlu'nun üzerine düştü. Kazayı görenleri durumu sağlık polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza haberini alan Mutlu'nun yakınları da olay yerine geldi. Hayatını kaybeden Mutlu'nun cansız bedeni morga kaldırılırken, araç sürücüsü İbrahim B. polis ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
(FOTOĞRAF)
 

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