Küçükçekmece'de garip olay; Dakikalarca ağacı kırmaya çalıştı, ancak başaramadı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL,() - KÜÇÜKÇEKMECE'de alkollü olduğu tahmin edilen bir kişi dakikalarca bir ağacı kırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Çevre esnafının tepkisini çeken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz perşembe günü gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Bir iş yerinin önünde belediye tarafından dikilen ağacın yanına bir kişi yaklaştı. Alkollü olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz kişi ağacı kırmaya, yerinden sökmeye çalıştı. Dakikalarca uğraşan zaman zaman yere düşen ve ayakta durmakta güçlük çeken kişi bir türlü ağacı kırmayı başaramadı. Ağacı kırmak için büyük mücadele veren adam amacında başarılı olamayınca daha sonra iş yerinin önünden ayrıldı. İş yeri sahibi sabah dükkanının açmaya geldiğinde ağacın eğik durumda olduğunu görünce ne olduğunu merak etti. Güvenlik kamera görüntüleri izleyen iş yeri sahibi gördüğü görüntü karşısında çok şaşırdı.

"GÖRSEM ODUNLA DÖVERDİM"

Çevredeki esnaf da görüntüleri gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını ve anlam veremediklerini dile getirdi. Bir esnaf ," Görsem bu adamı odunla döverdim. Böyle bir şey var mı ya?" diye konuştu. Başka bir esnaf ise, "Daha önce de yaşandı. Gece gelip ağaçları kırıyorlar, ağaçların üzerine çıkıyorlar. Bir doğa sever olarak üzüldük. Keşke gençlerimiz yapmasa bu son olur diye düşünüyoruz" dedi.

"ÇOK SAÇMA BİR GÖRÜNTÜ"

Seyit Ahmet isimli bir genç de görüntülere anlam veremediğini söyleyerek, "Daha yeni büyümüş ağaçtan ne istiyor bu adam şimdi. Ağacı sökmeye çalışıyor. Yere yatıyor bir şeyler yapıyor. Başaramıyor ama doğa anayı yenemez sonuçta. Çok saçma bir görüntü. Gerekirse hepimiz başında bekleyelim bu ağacın. Yıkamasınlar ne istiyorlar bu ağaçtan. Yine gelir doğa düşmanı bu adam" diye konuştu. Emir Bozkurt , " O kadar uğraşmış yıkamamış bile. Çok saçma bir davranış. Yakacak mısın ne yapacaksın? Niye yapıyorsun? Anlam veremedim. " dedi.

