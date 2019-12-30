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Küçük Yusuf Kamil'in tedavisi için sevindiren haber

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, doğuştan kaval kemiği yokluğu olarak bilinen 'ibial hemimelia' hastası olan ve 6 aylıkken ameliyatla fibula kemiği kaval kemiği yerine konulan 2 yaşındaki Yusuf Kamil Göl'e, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül,...

GENEL 30.12.2019, 15:18
Küçük Yusuf Kamil'in tedavisi için sevindiren haber
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, doğuştan kaval kemiği yokluğu olarak bilinen 'ibial hemimelia' hastası olan ve 6 aylıkken ameliyatla fibula kemiği kaval kemiği yerine konulan 2 yaşındaki Yusuf Kamil Göl'e, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yardım elini uzattı. Milletvekili Bülbül'ün aracı olması üzerine, Yusuf Kamil'in kemik uzatma ameliyatını Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi ücretsiz olarak yapmayı kabul etti. 
Nazilli"nin Pınarbaşı Mahallesi'nde, öğretmen Sinan Göl ve ev kadını Hatice Göl'ün ilk çocuğu Yusuf Kamil, milyonda bir görülen 'tibial hemimelia' (doğuştan kaval kemiği yokluğu) hastası olarak dünyaya geldi. Minik Yusuf Kamil'in sağ bacağındaki sorunun tedavisi için ailesi doktorlara gitti ancak bir sonuç alamadı. Baba Sinan Göl, oğlunun tedavisi için İstanbul'daki özel bir hastanede çalışan Uzman Doktor Cengiz Çabukoğlu ile iletişime geçti. Doktor Çabukoğlu da tedavinin uzun süreceği ve sabırlı olunması gerektiğini aileye anlatarak tedaviye başladı. Çocuğun ilk ameliyatı, 28 Haziran 2017'de 6 aylık bebekken gerçekleştirildi. Ameliyatla fibula kemiği, kaval kemiğinin yerine konuldu. Ardından da haftanın 2 günü fizik tedaviye başladı. Ameliyatın ardından gerçekleşen yoğun tedaviler sonunda minik Yusuf Kamil, ilk kez 1.5 yaşında yürüdü.
'DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ'
Şu an 2 yaşında olan, sağ bacağı sol bacağına göre 5 santimetre kısa olan ve özel ayakkabı sayesinde yürüyebilen 2 yaşındaki Yusuf Kamil'in tedavi süreci kapsamında, doktorlar kemik uzatma ameliyatı olması gerektiğini söyledi. İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Cengiz Çabukoğlu, yapılacak ikinci ameliyat için Göl Ailesi'nden 20 bin TL istedi. 25 bin lira tutan ilk ameliyatı güçlükle karşılayan baba Sinan Göl, maddi durumunun bunu karşılamaya yetmediğini belirtip, "Normalde sosyal bilgiler dersi öğretmeniyim. Ancak atanamadığım için 5 yıldır Güzelköy Engelliler Okulu'nda yılın 10 ayı, 1800 lira maaşla çalışıyordum. Evim kira. Eşim, hasta olan oğlumuza baktığı için zaten çalışamıyor. Mevcut birikimimizi milyonda bir görülen bir rahatsızlık olan 'tibial hemimelia' hastası olan oğlumun ilk ameliyatında harcadık. Maaşım da ancak evin ihtiyaçları, kira ve oğlumun ufak tefek sağlık harcamalarına gidiyor. Bu nedenle ikinci ameliyatın parasını karşılayacak maddi durumum yok. Oğlum Yusuf Kamil'in yaşıtları gibi rahat bir şekilde yürüyüp, gülüp oynaması için devlet yetkilileri başta olmak üzere yerel yönetimlerden, iş adamları ve vatandaşlardan destek bekliyorum" dedi.
Baba Göl'ün yardım isteği ulusal ve yerel basında haber olarak yer aldı. Ailenin içinde bulunduğu durumu basından öğrenen CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, aileyle görüşüp, durumlarını tam olarak öğrendikten sonra Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mazhar Semih Baskan ile görüşüp ameliyatın ücretsiz olarak yapılması için ricada bulundu. Prof. Dr. Baskan, Uzman Doktor Cengiz Çabukoğlu ile görüştükten sonra, fakülte olarak tüm masraflarını karşılayıp, küçük Yusuf Kamil'in ameliyatının ücretsiz olarak yapılmasını kabul etti.
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Dekan  Prof. Dr. Mazhar Semih Baskan ve Uzman Dr. Cengiz Çabukoğlu'na teşekkür edip, "Ailenin durumunu göz önünde bulundurup, ameliyatı ücretsiz yapmayı kabul ettiler. Ailemize, 'Geçmiş olsun' diyor, ameliyatın başarılı geçmesini temenni ediyorum. İnşallah Nazilli'ye ilk geldiğimde kendilerini ziyaret ederek Yusuf Kamil ile de  tanışmak istiyorum" diye konuştu.
Milletvekili Süleyman Bülbül'ün kendilerine yardım elini uzatıp, umut olduğunu belirten Sinan Göl, "Oğlum Yusuf Kamil, yapılacak ameliyat sonrasında rahat bir şekilde yürüyebilecek. Akranları gibi rahat bir şekilde oynayabilecek. Gerçekten de bu ameliyatın altından kalkmam çok zor olacaktı. Bunun olması bize umut verdi. Bizim gibi yardım bekleyen diğer hastalar ve yakınları için de ışık verecektir" dedi.

FOTOĞRAF

 

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