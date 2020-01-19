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Küçük yazarlar kitap çıkaracak

GENEL 19.01.2020, 08:26
Küçük yazarlar kitap çıkaracak
İZMİR'in Buca ilçesinde, 'Okuyoruz öyleyse varız' isimli KA 229 AB Erasmus Projesi'ne katılan ortaokul öğrencileri, yaratıcılıklarını geliştirip, uluslararası alanda başarılı yazarlar olmaya hazırlanıyor. Litvanya, Polonya, Romanya ve Yunanistan'ın ortak olduğu proje kapsamında, kendi dillerinde kitaplar yazan öğrenciler, kültürler arası iletişimin gelişmesine de ortak oluyor.
Türkiye'den İzmir ile birlikte Litvanya, Polonya, Romanya ve Yunanistan gibi ülkelerden farklı okulların katıldığı 'Okuyoruz öyleyse varız' isimli KA 229 AB Erasmus Projesi ile geleceğin yazarları yetişiyor. Kendi dillerinde kitap yazmaya başlayan 3'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar farklı yaş gruplarındaki öğrenciler, proje sonunda farklı kültürleri yansıtan kitapların bulunduğu kütüphane hazırlayacak. İzmir'den proje koordinatörü seçilen özel okulun kurucu temsilcisi Ercan Ekşi, çocukları okumaya teşvik ederken onları aynı zamanda uluslararası alanda yaratıcı yazarlar yapmak istediklerini kaydetti. Toplumdaki en büyük sorunlardan birinin okumaya karşı ilgisizlik olduğunu savunan Ekşi, bu sorunu aşmak için öğrencileri okumaya teşvik etmek istediklerini dile getirdi.
Ekşi, "Projenin adından da anlaşılacağı gibi, okumayan bir toplum var olamaz, açıklamasıyla yola çıktık. Temel amacımız bu iken çocuklarımız neden birer yazar olamaz gibi bir soru yönelttik. Türkiye'deki birçok okulda yaratıcı çocuk var. Onlara imkan verip her birine birer kitap yazdırmak istiyoruz. Projemiz 2021 yılına kadar devam edecek. Çocuklarımız yazmaya başladıkları kitaplara, diğer ülkeleri gezip oradaki dokümantasyonlara ulaştıktan sonra da devam edebilecek" dedi.
'YURT DIŞINI DENEYİMLEME İMKANLARI OLACAK'
Proje sonunda kitabı dijital ortamda yayınlayıp diğer dillere de çevirtmek istediklerini kaydeden Ekşi, her bir öğrencinin bu proje ile en az bir ülkeyi gezme şansı bulabileceğine dikkat çekerek şöyle konuştu:
"Yurt dışı tecrübesi onlara ileride başka kapılar açabilir. Ortaokul bitmeden bir yurt dışı deneyimi yaşamış olacaklar. Liseye gelince onlarda açılan ufku hayal bile edemezsiniz. Projenin finansmanı ulusal ajansa ait. Diğer okullara da projeye dahil olmalarını tavsiye ederiz. Bu alanda ülkemizde verilen hibeler var ama çok az okul bunlara başvuruyor. Biz 2019 yılından beri projenin içindeyiz. Projeyle ilgilenmek emek istiyor ama elde edilen gelir ile uluslararası tecrübe kazanmış donanımlı öğrenciler yetiştirmiş oluyoruz"
'AMAÇ KÜLTÜRLER ARASI İTEŞİMİ SAĞLAMAK'
Proje kapsamında yabancı ülkelerden bir grup öğrenciyi okullarında ağırladıklarını anlatan okul müdürü Kerem Çolak da öğrencilerin yabancı öğrencilerle tanıştıktan sonra projeyle daha fazla ilgilenmeye başladığını belirterek "Yabancı dilin önemini kavradılar. Şu anda kendi hikayelerini oluşturmaya çalışıyorlar. Yaratıcılıkları da böylece gelişiyor. Kültürleri bir araya getirip ortak bir eser hazırlamak için yola çıktık. Bize ait olan kahramanları Litvanya, Litvanyalıların ürettiği kahramanları da Polonya ve Yunanistan tanımış oluyor" dedi.
En büyük amacın kültürler arası iletişimi sağlamak olduğunu ifade eden Çolak, "Projenin ilk ayağı İzmir'de oldu. Sona erdiğinde her ülkede bir imza günü olabilir. Her dilde kitap yazıp bütün ülkelere bunu yaymayı hedefliyoruz" diye konuştu.
'HİKAYELER YAZDIKÇA ŞEKİLLENİYOR'
Proje sayesinde 'İki Maceracı' adlı bir kitap yazmaya karar veren 5'inci sınıf öğrencisi Yakup Keskin (10), macerayı çok seven iki çocuğun başından geçenleri kaleme aldığını söyledi.
6'ncı sınıf öğrencisi Pelin Daş (11) da, "Kitap okumayı seviyorum. Ama macera kitaplarını daha çok seviyorum. Okurken bazen durup kendi hikayelerimi düşlüyorum. Anneme anlatıyorum. Beni yazmaya o teşvik etti. Kitabımı elime alınca çok mutlu olacağım. Ailem de beni destekliyor" dedi.
6'ncı sınıf öğrencisi Furkan İsa Çelik (11) ise, "Korkusuz Korsanlar kitabını yazıyorum. Kasoki diye bir adada yaşayan korsanlar var. Hazine adasına gidiyorlar. Ada boşalıyor. Gemideki ağır yük yüzünden gemi batmaya başlıyor. Yazdıkça şekilleniyor hikayem. Olasılıklara göre gelişimi değişebiliyor. Yazarken çok iyi hissediyorum. Geçen yıl bir kitap yazıp bitirdim. Bu ikincisi" diye konuştu.
5'inci sınıf öğrencisi Batuhan Sunar (10) ise "Kitabımda bir çocuk var. Onun başına gelenleri anlatıyorum. Ben kitabımın serisini yazmayı düşünüyorum. Sonu belli değil. İlk seriyi yazdım ve 4'üncü kitaba kadar geldim. Seri devam edecek" ifadelerini kullandı.

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