Küçük numaralı kadın ayakkabıları en çok Ege ve Akdeniz'e

Eyyüp BURUN-Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Kunduracılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, Türkiye'nin 81 kentine ayakkabı sattıklarını ve ülkedeki büyük numara kadın ayakkabılarının en çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden, küçük numaralı kadın ayakkabılarının ise en çok Ege ve Akdeniz bölgelerinden istendiğini söyledi.

Türkiye'nin ayakkabı imalat merkezlerinden Gaziantep'ten ülkenin 81 iline ve birçok ülkeye ayakkabı gönderiliyor. Çok sayıda ünlü markaya fason ayakkabı imalatı da yapılan kentten kadın ayakkabılarının numaraları ise bölgeye göre değişiklikler gösteriyor. Yaklaşık 30 yıldır kadın ayakkabısı imalatı ve satışı yapan Gaziantep Kunduracılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, büyük numaraları kadın ayakkabılarının Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden, küçük numaralı kadın ayakkabılarının ise Ege ve Akdeniz bölgelerinden istendiğini söyledi. Özel numaralı ayakkabılar da yaptıklarını söyleyen İnce şunları söyledi:

"Türkiye’de ayak yapısı bölge ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Gaziantep-Adana bölgesinden Şanlıurfa, Diyarbakır ve Van’a kadar uzanan coğrafyamızda kadınlarımızın ayak numaraları diğer bölgelere göre farklılık gösteriyor. Bu bölgelerde bulunan mağazacı müşterilerimiz bizden genellikle 38 ile 43 numaraları talep ediyorlar. Bunun dışında Isparta ve Aydın çevresi kadınlarımızın ayak numaralarının en küçük olduğu illerdir. O bölgelerde 33 ile 37 numaralar en çok tercih edilen ayakkabı numaralarıdır. Bunun yanısıra Türkiye’de 36 ile 40 numaraları çok satılmaktadır. Ayak numaralarını insan anatomisi ve yörenin iklim şartlarının getirmiş olduğu değişkenlikler etkiler. Bizim bu bölgelerde ayak numaralarının büyük olmasının sebeplerinden birisi de kadınlarımızın daha çok terlik tarzı ürünleri tercih etmeleri yani ayaklar rahatlığa ve genişliğe alışıyor. Bu durumun da numaraların büyümesinde etkisi olduğunu düşünmekteyim."

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