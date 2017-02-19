Küçük Nisanur'un duası arkadaşının annesini duygulandırdı

ANTALYA'da annesinin verdiği böbrekle yeniden yaşama tutunan 7 yaşındaki Nisanur Demir'in ameliyat öncesi dua ettiği ve böbrek nakli bekleyen 9 yaşındaki arkadaşı Muhammedi Çalık'ın annesi Altun Çalık, "Çok sevindim. İlk başta annesi bize gönderdi, izledik. Bütün aile duygulandık. Allah razı olsun hepsinden" dedi. Çalık, oğlu Muhammed'inr kendisine, "Nisanur'un annesi böbreğini verdi neden sen bana vermiyorsun' diyor. Çocuk olduğu için istiyor. Elimizden bir şey gelmiyor" diye konuştu.Diyarbakır'da oturan Nisanur Demir, Antalya'da özel bir hastanede annesi Remziye Demir'in verdiği böbrekle hayata yeniden tutundu. 3 yaşından bu yana böbrek hastalığı ile mücadele eden ve 1.5 yıldır diyalize giren küçük kız, böbrek nakli ameliyatına girmeden önce kendi gibi diyalize bağlı yaşayan 9 yaşındaki arkadaşı Muhammed Çalık için dua etmişti. Küçük Nisanur ettiği dua da, "Allahım Muhammed'e böbrek bul. İyileşir, arkadaşlarıyla aşağıya iner, oynar, diyalize gitmez, arkadaşlarıyla oynar, amin" demişti. Küçük Nisanur'un cep telefonu kamerasına kaydedilen o sözleri Diyarbakır'da hastanede tedavi gören Muhammed'in annesi Altun Çalık'ı duygulandırdı. 4 yıldır tedavi gören ve şuan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nde böbrek hastası olarak tedavi gören ve son 1 yıldır diyalize giren 9 yaşındaki Muhammed'in annesi Altun Çalık, çocuğunun sağlığı için yetkililere selendi.Hastanede gece- gündüz çocuğuyla beraber kalan anne Altun Çalık, böbrek beklediklerini ancak, kendisinin ve babasının çocuğa uyumlu olmadığını ayrıca kan gruplarının da farklı olduğunu söyledi. Anne Çalık, şöyle dedi:"Artık çocuğum kaldıracak durumda değil. Kaç kez nöbet geçirdi, kalbi durdu. Ciğerleri su topluyor. Dün diyalize girerken sağlamdı. Ama, tekrar nöbet geçirdi. Hemen müdahale ettiler. Durumu kötü. Allah rızası için yardım eli uzatsınlar. Birileri bir şey yapsın. Çocuğum kaldıramıyor. Ankara'ya kadar gittik. Uymadığı için bir şey yapamıyoruz. 4 yıl içerisinde 3 veya 4 kez ölümden döndü. Sürekli yoğun bakımı ve kalp durmalarıyla karşılaşıyoruz.""DUYGULANDIK"Çocuğuna ameliyata girmeden dua eden Nisanur Demir'in sözleriyle duygulandığını anlatan anne Çalık, "Nisanur, onun arkadaşı. 1 yıldır beraberler diyalize giriyorlar. Onların bir umudu vardı. Allah bize de verir inşallah. Annesi Nisanur'a böbreğini verdi. Onların umudu oydu. Ama bizim oda yok. Çok sevindim. İlk baştan annesi bize gönderdi, izledik. Bütün aile duygulandık. Allah razı olsun hepsinden. Sürekli görüşüyoruz. Onlarda bize yardımcı olmaya çalışıyor. Hem maddi ve manevi bir şey yapamıyoruz" diye konuştu.Çocuğunun daha önce okula gittiğini hatırlatan anne Çalık, "Okula gitmek istiyor. 4 yıl gitti. 1 yıldır gidemiyor. Aşağı inince çocuklarla kavga ediyor. 'Onlar oynuyor ben niye oynayamıyorum' diye söylüyor. 'Nisanur'un annesi böbreğini verdi neden sen bana vermiyorsun' diyor. Çocuk olduğu için istiyor. Elimizden bir şey gelmiyor. Birileri artık el atsın. Hayırsever veya başkaları sesimizi duyar artık. Benim çocuğum tek değil bunlar gibi bir sürü çocuk var" dedi.

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