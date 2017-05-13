Küçük kızın gözüne yapışan kene ameliyatla alındı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'nın Hendek İlçesi'nde, tarlada oyun oynayan 6 yaşındaki Cansu Medine Sözlü'nün gözüne yapışan kene ameliyatla alındı.

Hendek Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan Hamdi ve Mevlüde Sözlü'nün çocukları Cansu Medine Sözlü, dün gündüz saatlerinde babaannesiyle birlikte tarlaya gitti. Tarlada koşup oynayan küçük kız eve döndüğünde annesinin yanına giderek gözünde bir acı olduğunu söyledi. Mevlüde Sözlü çocuğun sol gözüne kene yapıştığını fark etti. Ailesi tarafından hemen Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cansu Medine Sözlü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların kontrolü sonrası bu kez Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Cansu Medine Sözlü burada ameliyata alındı. Küçük kızın gözüne yapışan kene bir saatlik operasyonla alındı. Taburcu edilen Cansu Medine Sözlü'nün tedavisinin bir süre devam edeceği öğrenildi.



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