Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Tendürek'te çatışma; 2 şehit, 11 yaralı var
Tendürek dağında 8 terörist öldürüldü
Atatürk'e hakaret soruşturması: Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında yakalama talebi
Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar...

Küçük kızın gözüne yapışan kene ameliyatla alındı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'nın Hendek İlçesi'nde, tarlada oyun oynayan 6 yaşındaki Cansu Medine Sözlü'nün gözüne yapışan kene ameliyatla alındı. Hendek Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan Hamdi ve Mevlüde Sözlü'nün...

Küçük kızın gözüne yapışan kene ameliyatla alındı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'nın Hendek İlçesi'nde, tarlada oyun oynayan 6 yaşındaki Cansu Medine Sözlü'nün gözüne yapışan kene ameliyatla alındı.
Hendek Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan Hamdi ve Mevlüde Sözlü'nün çocukları Cansu Medine Sözlü, dün gündüz saatlerinde babaannesiyle birlikte tarlaya gitti. Tarlada koşup oynayan küçük kız eve döndüğünde annesinin yanına giderek gözünde bir acı olduğunu söyledi. Mevlüde Sözlü çocuğun sol gözüne kene yapıştığını fark etti. Ailesi tarafından hemen Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cansu Medine Sözlü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların kontrolü sonrası bu kez Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Cansu Medine Sözlü burada ameliyata alındı. Küçük kızın gözüne yapışan kene bir saatlik operasyonla alındı. Taburcu edilen Cansu Medine Sözlü'nün tedavisinin bir süre devam edeceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246