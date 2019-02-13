Küçük kalplerden büyük bağış, harçlıklarını Yemenli çocuklara gönderecekler

VAN'ın Erciş İlçesi'nde bulunan Sezai Karakoç Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencileri biriktirdikleri harçıklarını, Yemenli çocuklara gönderecek.

Erciş İlçesi Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Sezai Karakoç Ortaokulu 6'ıncı sınıfında, her ay yapılan eğitim değerleri dersinde bu ay Yemen'deki kimsesiz ve yardıma muhtaç çocuklar konusu işlendi. Öğretmen Cihat Albayrak tarafından görseller eşliğinde anlatılan ders bitiminde öğrenciler, harçlıklarını toplayıp, Yemenli çocuklara gönderme kararı aldı.

Okul Müdürü Yüksel Zorlu, çocukların verdiği bu kararı desteklediklerini belirterek, "Öğrenciler bu fikri bizimle paylaştıktan sonra kendilerine teşekkür ettik. Bu kampanyayı bütün okula yaymak için bir çalışma başlattık. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz müthiş bir şekilde özverili davranarak, bize destek verdiler. Ben bütün öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.



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