Küçük Horbi cımbızla çiğ et verilerek besleniyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da ormanlık alanda bitkin halde bulunan yavru baykuşu hayvanseverler sahiplendi. 'Küçük Horbi' adı verilen baykuş, cımbızla çiğ et verilerek besleniyor.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bitkin halde bulunan yavru baykuş, tedavi ettirilmesi ve bakım için Antalya'ya getirildi. Hayvanseverler tarafından sahiplenilen baykuş, veteriner kliniğine götürülerek muayene ettirildi. Kanatlarında zayıflık tespit edilen baykuşu sahiplenen Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, evine götürdü. Yanık, baykuşu, cımbızla verdiği kıyma ve karaciğerle besliyor.

Daha önceleri 'Horbi' adında başka bir baykuş beslediğini belirten Arife Yanık, yavru baykuşa da bu nedenle 'Küçük Horbi' ismini verdiklerini açıkladı. Yanık, "Şu an için elimizle besliyoruz. Cımbız marifetiyle çiğ et veriyoruz. Sağlık durumu hızla iyiye gidiyor. Veteriner kontrolünde onay verildiğinde doğaya salacağız" dedi.



FOTOĞRAFLI